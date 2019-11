Prothena: NBC-Bonusaktie marschiert +60% in 5 Wochen

Am 29. August stellten wir NBC-Mitgliedern die irische Prothena (WKN: A1KAVV) als Bonusaktie vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Value-Perle unsere gewünschte Kaufzone bis 7,50 USD bereits überschrittten.



Dennoch rieten wir allen Mitgliedern dazu, die Aktie für den Fall eines erneuten Kursrückganges auf die Watchlist zu setzen. Tatsächlich fiel der Wert im Oktober nochmal mit gutem Volumen in die anvisierte Kaufzone und handelte zeitweise bei 7,42 USD. Es folgte endgültig die erwartete Value-Rallye und ein vorläufiges Kurshoch bei 11,96 USD am gestrigen Tage.

In unserer NBC-Ausgabe schrieben wir seinerzeit:

Neben absolut hochkarätigen Aktionären, Kooperationen im hohen dreistelligen Millionenbereich mit Roche sowie Celgene und einer blitzsauberen Kapitalstruktur verfügt das Unternehmen über eine bombastische Bilanz: Mit etwa 9,16 USD je Aktie Nettokassenbestand soll das Jahr beendet werden.



Fonds-Liqudierung sorgte für Geschenke

Auslöser für den fundamental vollkommen unberechtigten Kursrutsch war eine offensichtlich aus der Not heraus getriebene Liquidierung der Prothena-Beteiligung durch den Flagship-Fonds des britischen Investors Neil Woodford. Nachdem bekannt wurde, dass Oleg Nodelman, Powerhouse in der Biotech-Szene, über seinen Fonds EcoR1 den kompletten Aktienblock Woodfords erwarb und plötzlich 23,6% am Unternehmen hielt, erholte sich der Kurs schnell.