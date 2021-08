Prothena: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Kurs der Aktie Prothena steht am 18.08.2021, 13:35 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 60.83 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Die Aussichten für Prothena haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Prothena-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Prothena von 60,83 USD ist mit +124,46 Prozent Entfernung vom GD200 (27,1 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 51,93 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +17,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Prothena-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Prothena erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (57,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,83 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Prothena erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

