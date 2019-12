Berlin (ots) - Bereits die zweite Woche in Folge protestierenTierschutz-AktivistInnen der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt amDonnerstag, den 19. Dezember 2019, von 11.30 bis 13.30 Uhr vor einerSubway-Filiale, diesmal in der Spandauer Straße 3 (Domaquaree). Mit einemriesigen "Sub des Grauens" - einem Pappsandwich, auf dessen Belag ein leidendesHuhn sitzt - fordern die Demonstrierenden den Sandwich-Konzern auf, seineHaltungsbedingungen für Hühner in der Fleischproduktion zu verbessern. DieAktion gehört zu einer europaweiten Kampagne, mit der insgesamt 20Tierschutzorganisationen aus 14 Ländern die Fast-Food-Kette dazu bewegen wollen,sich der Europäischen Masthuhn-Initiative anzuschließen. Eine Online-Petition andas Unternehmen haben bereits mehr als 40.000 Menschen mitgezeichnet."Bislang mauert Subway", so Anna-Maria Renner, Kampagnenleiterin bei der AlbertSchweitzer Stiftung. "Doch wir wissen, dass viele der Subway-Franchisenehmerunsere Forderungen unterstützen. Leider hat die Konzernzentrale denFilial-Eigentümern unseren Informationen nach einen 'Maulkorb' verpasst, so dasssie sich aus Angst um ihre Existenz nicht öffentlich für mehr Tierschutzeinsetzen können." Dieses Vorgehen passt auch zu der Kommunikationspolitik, dieSubway angesichts der Proteste betreibt: Auf Facebook werden Bewertungenverborgen oder gelöscht, das offizielle Statement auf der Unternehmenswebsite zuden Forderungen der Tierschutzverbände wurde mehrfach geändert.Sub des Tages: TierleidDer Protest vor der Berliner Subway-Filiale ist Teil einer deutschlandweitenAktionswelle gegen Subway in rund zehn Städten. Neben einem 2,50 x 1,30 Metermessenden "Sub des Grauens" werden ein trauriges Riesen-Masthuhn und etwa 15Aktive der Albert Schweitzer Stiftung mit Protestschildern und Plakaten auf dasLeid der "Masthühner" aufmerksam machen. Die TierschützerInnen klärenPassantInnen sowie Gäste des Restaurants über die Kampagne und die Missständeauf. Interessierte können Selfies mit Schildern in Sprechblasenform machen, aufdenen "Ich will mehr Tierschutz!" oder "Subway, kümmere dich um deine Hühner!"steht.Subway drückt sich um TierschutzDie an der Kampagne beteiligten Tierschutzverbände kritisieren, dass sich derSandwich-Konzern in Europa seit zwei Jahren gegen machbare Veränderungensträubt, die das Leid von Millionen Tieren reduzieren könnten. Sie wollen dasUnternehmen davon überzeugen, sich der Europäischen Masthuhn-Initiativeanzuschließen. Die Initiative vereint Unternehmen, die sich verpflichten, nurnoch Fleisch von Hühnern zu beziehen, bei deren Zucht und Haltung genaudefinierte Kriterien zu Platzangebot, Stallklima und -gestaltung, Licht sowiezur Betäubung bei der Schlachtung eingehalten werden. Die Initiative fordertaußerdem das Verbot von Rassen oder Hybridlinien, die aufgrund ihrerÜberzüchtung zum Ende der Mast kaum noch laufen können.In den USA und in Kanada hatte Subway bereits 2017 zugestimmt, höhereTierschutzstandards in der Hühnermast zu etablieren, die denen der EuropäischenMasthuhn-Initiative entsprechen. In Europa bleibt die Sandwich-Kette jedochhinter Fast-Food-Konkurrenten wie Kentucky Fried Chicken oder Konzernen wieNestlé und Unilever zurück, die sich der Initiative bereits angeschlossen haben.Subway ist mit mehr als 42.000 Restaurants das größte Franchise-Unternehmen derWelt.Die offizielle Kampagnen-Website und ein Kampagnenvideo finden Sie unter:https://www.subwaytierleid.de/.Hier erfahren sie mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative:https://masthuhn-initiative.de.Protestaktion "Sub des Grauens"Wann: Donnerstag, 19. Dezember 2019, 11:30 bis 13:30 UhrWo: Subway Domaquaree, Spandauer Straße 3, 10178 BerlinPresse-Ansprechpartnerin vor Ort: Diana von Webel, Tel: +49 171 415 40 28Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55647/4472588OTS: Albert Schweitzer Stiftung f. u. MitweltOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell