Protesttag der Menschen mit Behinderungen am 5. Mai / Sozialverband: Das Menschenrecht auf Arbeit gilt auch für Menschen mit Behinderungen!

Berlin (ots) - "Die Zahl der arbeitslosen Menschen mitBehinderungen liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Unddas muss sich endlich ändern, denn das Recht auf Arbeit ist einMenschenrecht!", erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer anlässlich desEuropäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mitBehinderungen am 5. Mai. "Zudem bleibt der Personenkreis immer längerarbeitslos. Für die Betroffenen verschärft dies das Risiko, später indie Altersarmut abzurutschen", warnt Bauer. Als einen zentralen Grundnennt der Verbandspräsident sowohl unzureichende Anstrengungen derPolitik als auch die Tatsache, dass viele Unternehmen in Deutschlanddie vorgeschriebene Quote bei der Beschäftigung von Menschen mitBehinderungen nicht erfüllen."Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass einsozialer Arbeitsmarkt für 150 000 Menschen geschaffen werden soll.Dabei darf die Bundesregierung die Menschen mit Behinderungen jetztnicht vergessen. Sie müssen in dem Programm signifikantberücksichtigt werden", fordert Bauer. Er fordert zusätzlich einehöhere Ausgleichsabgabe, die zielgerichtet die rund 37 000Unternehmen in Deutschland erreicht, die ungeachtet ihrer Pflichtkeine Menschen mit Behinderungen beschäftigen.Am 5. Mai mobilisiert der SoVD erneut Menschen mit und ohneBehinderungen. Sie demonstrieren für die Rechte von 7,5 Millionenbehinderten Menschen in Deutschland und für eine inklusiveGesellschaft. Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung vonMenschen mit Behinderungen wurde 1992 ins Leben gerufen. Ziel desProtests ist es, die für eine Gleichstellung behinderter Menschenerforderliche rechtliche Grundlage zu schaffen.Für 2018 hat der SoVD den Vorsitz im Sprecherrat des DeutschenBehindertenrats (DBR) übernommen. Im DBR haben sich über 140Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen vereinigt.Das Aktionsbündnis repräsentiert über 2,5 Millionen Betroffene.