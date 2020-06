Nach Protesten: New Yorks Bürgermeister kündigt Polizeireform an

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach tagelangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio Vorschläge für eine Reform der Polizei der Millionenmetropole vorgelegt.



Beispielsweise solle ein Teil des Budgets des NYPD für Jugend- und Sozialarbeit verwendet werden, sagte de Blasio am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Außerdem sollte der Umgang mit den Disziplinarakten von Polizisten transparenter werden. Es handele sich dabei nur um erste Schritte, die Details müssten noch ausgearbeitet werden, sagte de Blasio. "Das ist ein Moment der Umgestaltung." Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd demonstrieren in New York und im ganzen Land seit Tagen Tausende Menschen weitgehend friedlich gegen Rassismus und für Gerechtigkeit für Floyd. Auch eine Reform des NYPD forderten die Demonstranten./cah/DP/zb