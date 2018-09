Proteste zur Agrarministerkonferenz in Bad Sassendorf

BAD SASSENDORF (dpa-AFX) - Die Landwirtschaftsminister der Länder treffen sich am Donnerstag (14.30 Uhr) für zwei Tage in Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen zu ihrer Herbsttagung.



Themen der Agrarministerkonferenz (AMK) sind unter anderen das Risiko- und Krisenmanagement bei immer häufiger auftretenden extremen Wetterlagen, die Afrikanische Schweinepest und das Verbot der Kastration von Ferkeln ohne Betäubung von 2019 an.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich als Gast in Bad Sassendorf angekündigt. Ihr Ministerium würde eine befristete Verlängerung der bisherigen Regelung bei der Kastration begrüßen.

Begleitet wird die AMK unter der Leitung von NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) von Protesten von Schweinezüchtern, Tierschützern sowie Waldeigentümern. Diese fordern nach Milliarden-Schäden durch Stürme, Hitze und Borkenkäfer staatliche Nothilfen für die Forstbetreiber./lic/DP/he