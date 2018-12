Proteste gegen Verkaufspläne bei Opel erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Beim Autobauer Opel werden am (heutigen) Donnerstag weitere Proteste der Beschäftigten erwartet.



Die Opel-Vertrauensleute der IG Metall haben anlässlich einer Betriebsversammlung zu einer Demonstration am Stammsitz Rüsselsheim aufgerufen. Die Arbeitnehmer wenden sich insbesondere gegen den im November vereinbarten Verkauf von Teilen des Internationalen Technischen Entwicklungszentrums (ITEZ) an den Dienstleister Segula.