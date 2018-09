Proteste gegen Nestlé-Personalpolitik in Frankfurt

FRANKFURT (awp international) - Etwa 70 Betriebsräte und Beschäftigte von Nestlé haben am Dienstag gegen die Personalpolitik des Nahrungsmittelkonzerns demonstriert. Unter dem Motto "Menschen vor Marge" versammelten sie sich vor der Deutschland-Zentrale des Unternehmens in Frankfurt. Anlass der Aktion waren die im Juni verkündeten Pläne zu Schliessungen an vier Nestlé-Standorten in Deutschland. Etwa 400 Arbeitsplätze seien gefährdet, sagte eine Sprecherin der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten