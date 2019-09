Berlin (ots) - Ein Bündnis aus verschiedenenzivilgesellschaftlichen und exiliranischen Gruppen protestiert gegendas "Banking und Business Forum Iran Europe", das am 19. und 20.September 2019 im Maritim Hotel in Berlin stattfindet. Als Sprechersind neben Vertretern des Auswärtigen Amtes, derFinanzaufsichtsbehörde Bafin auch der iranische Botschafter MahmoudFarazandeh sowie Lobbyisten des Iran-Geschäfts angekündigt. Ziel derKonferenz ist es, den Handel zwischen Europa und dem Iran trotz deramerikanischen Sanktionen in Gang zu bringen.Die Kampagne STOP THE BOMB fordert die Absage des Forums. UlrikeBecker, Sprecherin der Kampagne, erklärt: "Die Konferenz zurAnkurbelung des Iran-Geschäfts wirkt zum jetzigen Zeitpunkt besonderswie eine direkte Belohnung des Terrors, den das iranische Regime inder Region entfaltet. Das iranische Regime setzt seine Ziele stetsmit Gewalt durch: Auf den Atomdeal und die wirtschaftlichenZugeständnisse hat es mit einer Verstärkung seiner Milizen imSyrien-Krieg reagiert. Das Regime terrorisiert die gesamte Region,vom Irak und Jemen bis zur israelischen Grenze. Im Iran hat dasRegime die Repression gegen Frauenrechts- undGewerkschaftsaktivistInnen enorm verschärft. Die deutsche Antwort aufdiesen Terror ist immer nur noch mehr Handel und Dialog. DiesePolitik macht das Regime aber nicht moderater, sondern bestärkt es inseinem aggressiven Kurs. Es muss endlich einen Kurswechsel geben: Wegvon der Hofierung des Regimes, hin zur Unterstützung derdemokratischen Opposition."Amir Amiri von der exiliranischen Oppositionsgruppe "Iranischesäkulare Demokraten in Hannover", die die Proteste gegen dasBanking-Forum unterstützt, erklärt: "Wir sehen keinen Unterschiedzwischen der Terrororganisation IS und dem islamischen Terrorregimeim Iran. Beide agieren terroristisch. Wir sagen "nein" zumkriegstreiberischen Regime im Iran. Wir sagen "nein" zurBeschwichtigungspolitik mit den Mullahs. Wir fordern Solidarität undUnterstützung der iranischen demokratischen Opposition gegen dasMullahregime."Das Bündnis wird am 19. September um 8.45 Uhr vor dem HotelMaritim, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin gegen das Business- undBankingforum protestieren.Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 209 958 52info-de@stopthebomb.netWeitere Infos:de.stopthebomb.netOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell