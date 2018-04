Proteste in Athen gegen Teilprivatisierung des Energieversorgers

ATHEN (dpa-AFX) - Mehrere hundert Beschäftigte des staatlichen griechischen Stromversorgers DEI haben am Mittwoch vor dem Parlament in Athen gegen den geplanten Verkauf von Wärmekraftwerken demonstriert.



Sie warfen Braunkohle auf die Stufen des Parlamentsgebäudes und warnten vor einer "Verschleuderung des Vermögens des (griechischen) Volkes", wie das Staatsfernsehen weiter berichtet. DEI-Mitarbeiter hatten bereits am Montag die Arbeit niedergelegt. Größere Stromunterbrechungen gab es bisher aber nicht.

Das Parlament sollte am Mittwochabend den Verkauf von drei Wärmekraftwerken und eines Braunkohletagebaus billigen. Die Teilprivatisierung des größten griechischen Energieversorgers DEI ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Abschluss des dritten und möglicherweise letzten Hilfsprogramms für Griechenland.

Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Regierungschef Alexis Tsipras ist zuversichtlich, dass mit der Erfüllung aller Reformen und Sparmaßnahmen das Vertrauen der Finanzmärkte dann so weit gewachsen ist, dass Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen und sich selbst frisches Geld an den Märkten beschaffen kann./tt/DP/fba