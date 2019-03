Protest gegen Uploadfilter am Samstag in Stuttgart / Anja Hirschel (PIRATEN), Peter Welchering und Alvar Freude sprechen auf Demo

Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) - Am Samstag finden in zahlreichen europäischenStädten Demonstrationen gegen die geplante EU-Urheberrechtsreformstatt. [1] Auch in Stuttgart organisiert die Piratenpartei im Bündnismit SaveTheInternet eine Protestveranstaltung, die um 14 Uhr auf demRotebühlplatz beginnt. Neben der Piratenpartei werden der ChaosComputer Club Stuttgart, NoSpy, Die Linke, die Humanisten, JungeLiberale sowie die Journalisten Peter Welchering und Alvar Freude aufder Demonstration sprechen."Die Resonanz auf die Ankündigung der Demo ist enorm. Bereits dieSpontandemo am 5. März hat 500 Leute angezogen. Für den europaweitenAktionstag am 23. März rechnen wir noch mit einer deutlichenSteigerung der Teilnehmerzahlen", so Oliver Burkardsmaier,Kreisvorsitzender der Piratenpartei Stuttgart und Organisator derDemo. "Wir hoffen, dass die Parlamentarier in Brüssel die Stimmen derDemonstrierenden nicht ignorieren und die geplante Reform so nochverhindert werden kann."Nach aktuellem Stand sind folgende Redebiträge geplant:- Anja Hirschel, Piratenpartei- Peter Welchering, Journalist- Alvar Freude, Referent für technischen Datenschutz undInformationsfreiheit- Michael Schommer, NoSpy- Stefan Leibfarth, CCC-Stuttgart- Daniel Rutz, DIE LINKE- Mark Simon, Die Humanisten- Valentin Christian Abel, Junge LiberaleDie Demonstration beginnt um 14 Uhr auf dem Rotebühlplatz(Kreuzung Marienstraße/Königstraße) mit ersten Reden und wird dannüber die Paulinenstraße, die Eberhardstraße und den Marktplatz zumSchillerplatz führen, wo eine Abschlusskundgebung mit weiteren Redenstattfinden wird.Pressevertreter können sich bei Fragen oder Interviewwünschen imVoraus sowie vor Ort an das Presseteam der PiratenparteiBaden-Württemberg [4] wenden.Quellen[1] Demo-Übersicht:https://www.piratenpartei.de/saveyourinternet/[2] Informationen zur Demo in Stuttgart:https://piratenpartei-bw.de/saveyourinternet/7[3] Facebook-Veranstaltung:https://www.facebook.com/events/2043589342421711/[4] Pressekontakt:https://piratenpartei-bw.de/presse/Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell