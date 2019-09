Protest gegen Empfang von Teheraner Bürgermeister / STOP THE BOMB fordert: exiliranische Opposition ins Berliner Rathaus einladen

Berlin (ots) - Die Kampagne STOP THE BOMB protestiert gegen denEmpfang des Teheraner Bürgermeisters in das Rote Rathaus in Berlinund fordert den regierenden Bürgermeister Michael Müller in einemoffenen Brief dazu auf, das Treffen abzusagen und stattdesseniranische Oppositionelle in das Rote Rathaus einzuladen.Sprecherin Ulrike Becker sagt: "Wenn die Stadt Berlin zeigen will,dass die Berliner Verpflichtung zu Toleranz, Weltoffenheit und demKampf gegen Antisemitismus nicht bloß ein Lippenbekenntnis ist, wärees richtig, diejenigen Iranerinnen und Iraner ins Rote Rathauseinzuladen, die im Juni 2019 und in den vergangenen Jahren mitverschiedenen jüdischen und zivilgesellschaftlichen Organisationenaktiv daran beteiligt waren, gegen den Quds-Marsch auf die Straße zugehen. Damit haben sie gezeigt, dass ein friedliches undsolidarisches Miteinander möglich ist. Die Politik des Dialogs mitdem iranischen Regime ist dagegen nach mehr als 30 Jahren eindeutiggescheitert. Die Menschenrechtslage im Iran hat sich in den letztenJahren verschlechtert. Die Revolutionsgarden und die aus dem Irangesteuerte Hisbollah bedrohen Israel und haben die Nachbarländer desIran - Syrien, Irak und Jemen - destabilisiert und zerstört. Es istZeit für eine demokratische Alternative. Berlin kann hier einenAnfang machen und zeigen, dass die Stadt den Austausch mitdemokratischen und liberalen Kräften aus dem Iran sucht und fördert."Pirouz Hanachi war früher Mitglied bei den Revolutionsgarden undnahm im Mai 2019 in Teheran als Bürgermeister am Al-Quds-Marsch teil.Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 221 81 642info-de@stopthebomb.netWeitere Infos:http://de.stopthebomb.net/de/presse/presseaussendungen.htmlOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell