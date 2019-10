München (ots) - Statt "CSU" prangt seit heute Morgen "SUV" an derFassade der CSU-Parteizentrale in München: Für eine bessereVerkehrspolitik und mehr Klimaschutz haben Greenpeace-Aktivistinnenund Aktivisten das "C" im Schriftzug durchgestrichen und um ein "V"ergänzt. Mit dem Bannerspruch "Schöpfung bewahren, Klimaschutzjetzt!" zielen sie auf die widersprüchliche Klimastrategie derbayerischen Regierungspartei. In dieser heißt es: "Aus demchristlichen Menschenbild folgt unmittelbar der Auftrag zur Bewahrungder Schöpfung". Die Verkehrspolitik von CSU-BundesverkehrsministerAndreas Scheuer führt jedoch dazu, dass klimaschädliche Abgase imdeutschen Verkehr kaum sinken. Auch der Boom von SUVs mit besondershohem CO2-Ausstoß wird durch die Politik der CSU ermöglicht. "Die CSUverrät ihre Werte und hat ihr C nicht mehr verdient" erklärt MarionTiemann, Verkehrsexpertin von Greenpeace: "Sie verkommt zu einerSUV-Partei, die statt unserer Lebensgrundlagen einseitig dieInteressen der Autoindustrie schützt."Für den CSU-Parteitag am kommenden Wochenende habenGreenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten bayernweit CSU-Delegiertedazu aufgerufen, sich per Eilantrag für ein besseres Klimapaketeinzusetzen. In dem Greenpeace-Entwurf des Antrages, den laut Satzungzehn Prozent der Delegierten unterstützen müssten, wird eine echteVerkehrswende gefordert. Die bisherigen Maßnahmen von CSU-MinisterScheuer im Klimapaket der Bundesregierung reichen nicht: Gutachterdes Bundesumweltministeriums gehen davon aus, dass damit weniger alsdie Hälfte, möglicherweise sogar nur ein Drittel der notwendigenCO2-Einsparungen erreicht wird. Scheuer verzichtet bisher aufInstrumente, die große Mengen CO2 einsparen könnten: So fehlt inseinem Paket eine Neuzulassungsabgabe auf besonders klimaschädlicheFahrzeuge wie SUVs. Auch das Dieselprivileg soll weiter bestehenbleiben. Dieses fördert die massenhafte Zulassung der schweren,spritschluckenden SUVs. Wie umweltschädlich und gefährlich SUVs sind,hat Greenpeace vor kurzem in einem Report dargelegt ("Ein dickesProblem" unter https://act.gp/2VE93sS).Die CSU und der Klimaschutz: Lippenbekenntnisse stattLösungsvorschlägeCSU-Chef Markus Söder hatte die Messlatte für den Schutz desKlimas hoch gelegt: Eine "Jahrhundertaufgabe" gäbe es zu lösen, die"vor den Augen der Wissenschaft" besteht. Klima-Wissenschaftler sindsich jedoch einig, dass mit den vorgelegten Maßnahmen weder diedeutschen Klimaziele noch die Pariser Klima-Verpflichtungen erreichtwerden. "Die CSU liefert Lippenbekenntnisse statt Lösungsvorschläge"sagt Tiemann: "Während die Erderhitzung dramatisch steigt, gaukeltdie CSU ihren Wählern eine Sicherheit vor, die es schon lange nichtmehr gibt." Um die Klimaziele zu erreichen, fordert Greenpeace einNeuzulassungsverbot für Autos mit Diesel- und Benzinmotor ab dem Jahr2025. Die Anzahl von Autos sollte sich bis 2035 mehr als halbierenund der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrsverdoppeln.Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Marion Tiemann, Tel.0151-2706 7374, oder Pressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-8706647. Fotos erhalten Sie unter Tel. 0174-1313 323, TV-Material unterTel. 0160-4420 610.Internet: www.greenpeace.de/kampagnen/verkehrswende.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell