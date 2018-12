Protektionismus ist wieder im Kommen und schafft im digitalen Zeitalter neue Global Player

München (ots) -- Daten sind die Rohstoffe von morgen und sie werden ähnlichresolut verteidigt wie "klassische" natürliche Ressourcen.- Eine Untersuchung von Gowling WLG zeigt, dass "traditionelle"Handelsbarrieren ihren Weg in die digitale Welt gefunden haben.- Auch Deutschland schützt seine digitalen Schätze. Führend istjedoch China, gefolgt von Russland und Indien.- Unternehmen sollten diese Herausforderungen in ihrestrategischen Überlegungen einbeziehen.Kohle, Öl, Erze: Die Bodenschätze des letzten Jahrhunderts. Schonimmer waren Rohstoffe der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg - unddamit zugleich Gegenstand staatlicher Regulierung. Heute stehenandere Schätze im Mittelpunkt: Seltene Erden wie Kobalt oder Lithiumsind eine Kategorie, die als schützenswert betrachtet wird. Dieandere Kategorie sind digitale Daten. Wie gehen Staaten heute mitdiesen Schätzen um? Die internationale Wirtschaftskanzlei Gowling WLGist dieser Frage nachgegangen und beleuchtet in ihrer nunveröffentlichten Studie "Protektionismus 2.0: Digitale Kräfte treibendie neue protektionistische Agenda voran" die unterschiedlicheHerangehensweise verschiedener Länder. Die Studie untersucht dafürunter anderem Gesetze zur Regulierung des Datentransfers zwischenLändern sowie Angebot und Nachfrage nach den Rohstoffen, die unsereSmart Homes, Smartphones und Elektrofahrzeuge lenken. Die Studiebezieht Daten aus einem früheren Bericht zum Welthandel ein. Diewichtigsten Erkenntnisse:- Länder, die bereits in der Vergangenheit eine protektionistischePolitik durch Zoll- und andere Handelsbarrieren betrieben haben,tun das zunehmend auch im Digitalbereich.- Besonders strenge Vorschriften finden sich in rohstoffreichenLändern wie China und Russland, aber auch Indien, Vietnam,Argentinien und der Türkei.- Selbst hochentwickelte Nationen wie Deutschland und Frankreichgehen äußerst restriktiv vor."Wir haben ganz überraschende Korrelationen gefunden", sagtManuela Finger, Partnerin bei Gowling WLG in München. "Staatendefinieren neue Grenzen im Welthandel, auch auf digitaler Ebene.Diese Regularien gehen über klassische Beschränkungen wieTarifverträge oder Zölle hinaus. Unternehmen, die bei ihrerinternationalen Strategie noch in klassischen Bahnen denken, tun gutdaran, diese Entwicklungen im Blick zu behalten."Von Daten und seltenen ErdenEinige der in der Studie untersuchten Länder sind traditionellprotektionistisch, verfügen also über gut dokumentierte Erfahrungenbei der Anwendung klassischer Handelsbarrieren wie Importzölle.Zugleich verfügen sie über beachtliche Rohstoffschätze, die für diedigitale Revolution benötigt werden. Diese Länder haben ihrerestriktive Philosophie auch auf die digitale Welt übertragen undzahlreiche strenge Datengesetze in Kraft gesetzt. Das giltinsbesondere für China, Russland und Indien.Deutschland hingegen verfügt nur über geringe natürlicheRohstoffvorkommen wie Mangan, Aluminium, Lithium oder Nickel. Damitgehört es zwar zu den Ländern, die sowohl traditionell als auchdigital protektionistisch agieren, erfüllt aber nicht die Regel,zugleich auch reich an Rohstoffen zu sein. Dennoch geht Deutschlandsehr protektionistisch vor, was den Umgang mit Daten betrifft.Die gesamte Untersuchung finden Sie hier:www.gowlingwlg.com/protectionismÜber Gowling WLGGowling WLG ist eine internationale Anwaltskanzlei, die aus demZusammenschluss von Gowlings, einer führenden kanadischenAnwaltskanzlei, und Wragge Lawrence Graham & Co (WLG), einerführenden britischen internationalen Anwaltskanzlei, entstand. Mitmehr als 1.400 Rechtsanwälten in 18 Städten weltweit bieten wirunseren Mandanten fundierte Expertise in wichtigen Branchen undFull-Service-Rechtsberatung im In- und Ausland. Wir sehen die Weltmit den Augen unserer Kunden und arbeiten länder-, büro-, service-und branchenübergreifend zusammen, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen,ganz gleich, wie herausfordernd die Umstände sind. Erfahren Sie mehrunter gowlingwlg.comGowling WLG (UK) LLP gehört zu Gowling WLG, einer internationalenAnwaltskanzlei, die aus unabhängigen und autonomen Unternehmenbesteht, die weltweit Dienstleistungen erbringen. Unsere Strukturwird näher erläutert unter: www.gowlingwlg.com/legalPressekontakt:Jasmin DrescherGowling WLG MünchenT: +49 89 540 4120 22Email: jasmin.drescher@gowlingwlg.comSebastian Düringc/o Weber ShandwickT: +49 221 94 99 18 71E-Mail: sduering@webershandwick.comOriginal-Content von: Gowling WLG, übermittelt durch news aktuell