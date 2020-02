Proteinreich, regional, vitaminhaltig: Fleischersatz aus Obst und Gemüse / DBU fördert Projekt zum nachhaltigen Herstellen von veganen Fleischalternativen

Hamm-Lippstadt (ots) - Immer mehr Menschen in Deutschland essen weniger Fleisch.Das Supermarkt-Sortiment mit vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten wachse,erklärt Dr. Susanne Wiese-Willmaring, Referentin für Lebensmittel bei derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Das sei aber nicht völligunproblematisch: Viele dieser Produkte seien aus Soja hergestellt, für dessenAnbau Regenwald gerodet werde und das Allergien auslösen könne. Insbesondere beiVeganern könne es außerdem zum Mangel an speziellen Vitaminen kommen, die nichtoder nur in geringen Mengen in den Ersatzprodukten vorkämen. In einem Projektder Hochschule Hamm-Lippstadt soll nun ein Fleischersatz aus regionalenReststoffen der Getränke- und Lebensmittelproduktion wie Apfel-, Zwiebel- undKarottenresten hergestellt werden. Dieser soll die nötigen Vitamine enthaltenund vom Geschmack, den Nährwerten, der Textur und dem "Mundgefühl" mittierischen Produkten konkurrieren können. Die DBU fördert das Projekt fachlichund finanziell mit 425.000 Euro.Der Trend zur Alternative"Die Produktion und der Konsum tierischer Produkte werden besonders unter demAspekt der Nachhaltigkeit zunehmend kritisch betrachtet", so Projektleiter Prof.Dr. Thomas Kirner. Zudem berge der übermäßige Verzehr, insbesondere von Fleisch,gesundheitliche Risiken. In Deutschland sei inzwischen ein neues Bewusstsein fürden Konsum tierischer Produkte zu beobachten. Laut aktuellen Zahlen desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind sechs Prozent derBundesbürger Vegetarier oder Veganer - Tendenz steigend. Viele Menschenverringern zudem ihren Fleischverbrauch.Ein Regal voll MöglichkeitenAuch diverse Lebensmittelhersteller hätten diesen Trend erkannt und vegane odervegetarische Ersatzprodukte von der Nische in den Massenmarkt gebracht. "DieAuswahl ist inzwischen sehr groß. Aber viele dieser Lebensmittel werden aus Sojahergestellt, für das in den Anbauländern Regenwald gerodet undPflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Außerdem enthalten sie kein Vitamin B12,denn das steckt nur in tierischen Produkten", erläutert Wiese-Willmaring. B12spiele in vielen Vorgängen im menschlichen Körper eine wichtige Rolle und müssebei veganer Ernährung über Ergänzungsmittel wie Tabletten aufgenommen werden.Auch mit Vitamin D seien viele Menschen unterversorgt, da es mit dem Essen nurüber tierische Lebensmittel, wie bestimmte Fischarten, aufgenommen werden könne.Fleischersatz aus Obst und GemüseDie Hochschule Hamm-Lippstadt arbeitet in Kooperation mit Quh-LabLebensmittelsicherheit (Siegen) und Oltmer Food Consulting (Edewecht) an einerFleischalternative, die regional erzeugt wird, und die genannten Vitamineenthalten soll. "Wir planen, mit Hilfe bestimmter Pilze Obst- und Gemüsereste,zum Beispiel aus der Saftproduktion, zu fermentieren. Mit ultraviolettem Lichtwird eine in den Pilzen enthaltene natürliche Substanz zu Vitamin D2umgewandelt. Darüber hinaus reichern Mikroorganismen das Produkt auf natürlicheWeise mit B12 an und machen so die Zugabe künstlicher Vitamine überflüssig", soKirner. Es entstehe eine protein- und vitaminreiche vegane Biomasse, die man zuFleischersatz weiterverarbeiten könne.Vom Labor in die PraxisIm Labor wurde diese Methode bereits erfolgreich getestet. In diesem Projekt seinun das Umsetzen im Produktionsmaßstab geplant, zunächst in einem sogenanntenFermenter mit 40 bis 50 Liter Fassungsvermögen. Herausfordernd sei dabei dasEntwickeln eines einheitlichen Prozesses trotz der unterschiedlichenAnforderungen an Temperatur oder Sauerstoffgehalt der beteiligten Pilze undBakterien. Zum Abschluss des Projekts soll neben einer Umweltbilanz eine stabileund kostengünstige Produktion im 500-Liter-Fermenter erreicht und das Potenzialfür das weitere Skalieren abgeschätzt werden. "Mit diesem Verfahren kann dieVersorgung mit lebenswichtigen Vitaminen bei rein pflanzlicher Ernährungleichter sichergestellt werden. Durch das Verwenden regional anfallenderReststoffe aus der Getränke- und Lebensmittelproduktion können diese nutzbargemacht, lange Transportwege vermieden und der ländliche Raum aufgewertetwerden", so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde abschließend.Pressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannSophie ScherlerJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6908/4519098OTS: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)Original-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell