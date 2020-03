Protein-A-Chromatographie-Harz von Purolite® wird in die von der FDA zugelassene kommerzielle Herstellung von monoklonalen Antikörperbehandlungen eingeführt

Cardiff, Wales (ots/PRNewswire) - Purolite Ltd., ein führender Hersteller vonTrennungs-, Reinigungs- und Extraktionstechnologien auf Harzbasis, gibt heutebekannt, dass Praesto® Jetted A50, ein Protein-A-Chromatographie-Harz aufAgarosebasis, von einem der weltweit führenden Auftragshersteller in denkommerziellen Herstellungsprozess einer FDA-zugelassenen monoklonalenAntikörperbehandlung integriert wurde.Praesto-Harze sind eine integrale Technologie, die von den Entwicklern vonBiopharmazeutika für die Reinigung moderner Medikamente zur Behandlung vonKrebs, rheumatoider Arthritis, Demenz und Diabetes eingesetzt wird. PraestoJetted A50, das im April 2018 auf den Markt gebracht wurde, ist das "beste"Protein-A-Chromatographie-Harz von Purolite, für das eine patentierte"Jetting"-Herstellungstechnologie verwendet wird, um gleichmäßige Harzperlen zuerzielen, was eine äußerst wünschenswerte Eigenschaft für chromatographischeAnwendungen ist.Chris Major, Global Sales and Marketing Director für die Agarose-Abteilung vonPurolite Life Sciences, kommentiert: "Dies ist ein weiterer Meilenstein und einestolze Leistung für Purolite Life Sciences. Praesto Jetted A50 ist das einzigekommerziell erhältliche Protein-A-Harz, das gleichmäßige Perlen aufweist, eineLeistung, die nur durch die proprietäre Jetting-Technologie von Puroliteerreicht werden kann. Praesto-Harze werden derzeit weltweit in über 200klinischen PI - PIII-Studien und Harz-Screening-Projekten eingesetzt, und wirbeliefern 10 der weltweit größten biopharmazeutischen Entwickler und CMOs. Dassgroße globale Organisationen die umfangreichen Vorteile des Jetting weniger alszwei Jahre nach der Markteinführung erkennen und übernehmen, ist ein Beweis fürunser Engagement und unseren Erfolg bei der Einführung zukunftsweisender,praktischer Lösungen für die Antikörperreinigung in einem zuvor stagnierendenMarkt.""Purolite hat in den letzten Jahren über 150 Millionen Dollar in ein globalesInnovationsprogramm investiert, einschließlich der Verdoppelung derProduktionskapazität unserer Jetting-Technologie, um die wachsende Nachfrage zuerleichtern. Wir freuen uns darauf, mit dieser Erweiterung denKundenanforderungen nach verbesserter Versorgungssicherheit, reduziertenVorlaufzeiten und hoher Leistungsfähigkeit moderner Protein-A-Harze weiterhingerecht zu werden."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753768/Purolite_Life_Sciences_Logo.jpgPressekontakt:Sam Beales+44-(0)1443-229-334sam.beales@purolite.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127044/4539189OTS: Purolite LtdOriginal-Content von: Purolite Ltd, übermittelt durch news aktuell