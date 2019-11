"Protecting free thinking": Globale Wissenschaftsvertreter setzen ein Zeichen für freies Denken (FOTO)

Berlin (ots) -- Mehr als 700 führende Forscherinnen und Forscher, sowiehochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschafttreffen sich in Berlin zur Falling Walls Conference, um unterdem Motto "Which are the next walls to fall?" bahnbrechendeForschungsergebnisse zu diskutieren.- Auf der weltweit größten interdisziplinärenWissenschaftskonferenz fordern sie mit einer Foto-Aktion denSchutz des freien Denkens.- Die Konferenz findet jährlich am 9. November zum Jahrestag desMauerfalls statt, dieses Jahr anlässlich des 30. Jubiläums deshistorischen Ereignisses.Ein Foto mit globaler Symbolkraft: Mehr als 700 führende Wissenschaftlerinnenund Wissenschaftler sowie Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik aus derganzen Welt fordern am heutigen Samstag auf der Falling Walls Conference inBerlin freies Denken in Wissenschaft und Gesellschaft. Dafür tragen siesymbolisch passende rote Wollmützen mit der Aufschrift "Protecting freethinking".Zu den teilnehmenden Wissenschaftlern der Foto-Aktion gehört auch der britischeHistoriker Timothy Garton Ash, der mit Sebastian Turner, Gründer der FallingWalls Foundation, die Konferenz kurz zuvor eröffnet hatte. "Vor 30 Jahren sindwir an diesem Samstag mit dem Fall der Mauer in ein neues Zeitalter eingetreten.Jetzt, da sich die Welt in einer Krise befindet, brauchen wir denoptimistischen, liberalen Geist von 1989, um sie zu überwinden. Deshalb halteich den Slogan der Fallmauer-Konferenz für so wichtig: Lassen Sie uns das freieDenken schützen", sagt Timothy Garton Ash."Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für dieMeinungsfähigkeit von Gesellschaften und die Handlungsfähigkeit von Politik.Freies, unparteiisches Denken ist dafür grundlegend und mehr denn je einschützenswertes Gut. Dafür wollen wir heute ein Zeichen setzen." sagt SweelinHeuss, Geschäftsführerin der Falling Walls Foundation.Anlass und Ort für die Aktion könnten nicht passender sein: In Berlin findenheute die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum statt. Vor elfJahren wurde anlässlich des 9. November die Falling Walls Foundation mit demZiel gegründet, als interdisziplinäre Wissenschaftsplattform die wichtigenZukunftsfragen der Menschheit zu stellen und Antworten zu finden. Zu denhochrangigen Speakern und Vordenkern in diesem Jahr zählen unter anderem:Shoshana Zuboff von der Harvard Business School mit dem ThemaÜberwachungskapitalismus, Mark Post von der Maastricht University zuLaborfleisch und Faith Osier, die an einem radikalen Durchbruch für die MalariaImpfung arbeitet.Die Falling Walls Foundation gGmbHDie Falling Walls Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz inBerlin. Sie schafft internationale und interdisziplinäre Plattformen undNetzwerke, indem sie auf der Falling Walls Conference immer am Jahrestag desMauerfalls die Frage stellt: Welche Mauern fallen als nächstes? Auf derinternationalen Wissenschaftskonferenz präsentieren rund 20Spitzenwissenschaftler aus aller Welt Durchbrüche in Natur- undGeisteswissenschaften, Wirtschaft und Technologie vor einem Publikum von rund700 Entscheidungsträgern und Innovatoren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaftund Gesellschaft. Zudem koordiniert die Falling Walls Foundation die BerlinScience Week, die im Zeitraum vom 1. bis 10. November Wissenschaftler und ihreInstitutionen aus der ganzen Welt in Berlin zusammenbringt. Ein weiteresBetätigungsfeld ist die Initiative Young Entrepreneuers in Science, dieDoktoranden den Sprung zur Firmengründung nahebringt. Die Falling WallsFoundation wird unter anderem unterstützt vom Bundesministerium für Bildung undForschung (BMBF), der Helmholtz-Gemeinschaft, der Robert Bosch Stiftung, demBerliner Senat sowie zahlreichen nationalen und internationalen weiterenwissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen und Unternehmen.http://www.falling-walls.comPressekontakt:Falling Walls Foundation gGmbHJulia KnolleKochstr. 6-710969 BerlinTel: +49-30-60 988 39-75Fax: +49-30-60 988 39-79press@falling-walls.comOriginal-Content von: Falling Walls Foundation, übermittelt durch news aktuell