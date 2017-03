Prosveshcheniye: Die Zahl von 65 Millionen Vertriebenen stellt eine unmittelbare Herausforderung für das moderne Bildungssystem dar

Paris (ots/PRNewswire) -Der President von Prosveshcheniye, Vladimir Uzun, hat im Rahmender Mobile Learning Week am Hauptsitz der UNESCO in Paris denVorschlag unterbreitet, einen Ad-hoc-Ausschuss unter derSchirmherrschaft der UNESCO für die Koordination der Sozial- undBildungsprogramme und Projekte zu etablieren, die von Unternehmen inverschiedenen Ländern umgesetzt werden.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/480923/Prosveshcheniye_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480924/V_Uzun.jpg )"Als sozial ausgerichtetes Unternehmen hat Prosveshcheniye bereitsseit langem Initiativen unterstützt und umgesetzt, die mit denGrundsätzen der UNESCO-Aktivitäten übereinstimmen und die stabileEntwicklung der Gesellschaft und den interkulturellen Dialog fördern.Wir sind bereit, unsere Erfahrung einzusetzen und mit gleichgesinntenMenschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten", erklärt Uzun.Prosveshcheniye ist über Russland hinaus in über 20 Ländern inEuropa und Asien aktiv. Die Arbeit des Unternehmens ist seit mehr als86 Jahren untrennbar mit der Geschichte Russlands und der Entwicklungdes russischen Bildungssystems verbunden."Prosveshcheniye ist das einflussreichste russische Unternehmenmit Bezug auf die Verbesserung der Qualität in der modernen Bildungund bringt mit seinen bisher erfolgten organisatorischen undgeschäftlichen Transformationen alle Voraussetzungen für denBörsengang als nächste Phase der Entwicklung mit. Dies birgt einerhebliches Potenzial für die Bereitstellung qualitativ hochwertigerBildungsangebote, einschließlich Fernunterricht, mobileUnterrichtsformate und die Umsetzung der modernen digitalen Bildung",wie Uzun betont.Eine der Hauptprioritäten von Prosveshcheniye ist, einengleichberechtigten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung fürausnahmslos alle Kinder zu gewährleisten. Es gibt nach den neuestenDaten der Vereinten Nationen 65 Millionen Vertriebene auf der Welt,und für multinationale Länder wie Russland mit zum Teil weitabgelegenen Gebieten ist die Frage der internen Migration vonBedeutung. Die Experten von Prosveshcheniye haben Bildungsliteraturin 29 Sprachen und Dialekten entwickelt und veröffentlicht.Ein weiterer Schwerpunkt der Mobile Learning Week liegt aufLehrbüchern, die speziell für behinderte Kinder gestaltet sind. VonProsveshcheniye wurden innerhalb kurzer Zeit zweihundert neueLehrbücher für sehbehinderte Kinder in allen weiterführendenSchulfächern herausgegeben.Vladimir Uzun traf mit dem Beigeordneten UNESCO-Generaldirektorfür Bildung, Herrn Qian Tang, zu einer Unterredung zusammen, bei derdie Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit in den Hauptbereichender UNESCO-Aktivitäten - vornehmlich im Bereich Fernunterricht inabgelegenen Regionen - bekräftigt wurde. Die Parteien vereinbartenein besonderes Abkommen zur Entwicklung der UNESCO-Hauptinitiativenim Rahmen der Bildungsagenda Education 2030. Das Abkommen wird aufdem Moscow International Salon of Education unterzeichnet, der imApril dieses Jahres in Moskau stattfinden wird.prosv@prosv.ruPressekontakt:Vladimir Pravotorov+7 (495) 789-30-40 (ext. 4170)prosv@prosv.ruOriginal-Content von: Prosveshcheniye Holding, übermittelt durch news aktuell