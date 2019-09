Prostatakrebs rechtzeitig erkennen und Überlebenschancen erhöhen: Astellas informiert über ein vernachlässigtes Thema / Nur jeder vierte Mann nimmt Angebote zur Krebsfrüherkennung wahr (1) (FOTO)

München (ots) -Prostatakrebs ist mit jährlich etwa 60.000 Neuerkrankungen diehäufigste Krebserkrankung und eine der häufigsten Todesursachenaufgrund von Krebs bei Männern in Deutschland. (2) Werden diebösartigen Wucherungen jedoch im Anfangsstadium entdeckt und eineTherapie begonnen, überstehen fast alle Patienten die Erkrankung; dierelative Fünf-Jahres-Überlebenschance liegt bei über 90 Prozent. (3)Daher engagiert sich die Astellas Pharma GmbH dafür, Männer über ihreInformationsmöglichkeiten und die Wichtigkeit von Vorsorgeaufzuklären. Anlässlich des europäischen Prostata-Tags, der am 15.September stattfand, bringt das Unternehmen unter dem Motto"Prostatakrebs geht uns alle an" das Thema in die Öffentlichkeit undspricht auch Angehörige und Partnerinnen an: Sie haben eine wichtigeRolle, ihre Liebsten zu mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zubewegen. So sollen mehr Männer motiviert werden, jährlich zurFrüherkennung zu gehen; die Kosten werden ab dem 45. Lebensjahr vonden Krankenkassen getragen.Astellas engagiert sich für mehr Aufmerksamkeit für ein vielfachtabuisiertes Thema: "Prostatakrebs ist sehr gut erforscht, aber kaumGegenstand der öffentlichen Diskussion", erklärt Gudrun Mächler,Medical Director bei Astellas in München. "Gerüchte und fehlerhafteAnnahmen gibt es viele, beispielsweise, dass nur ältere Männererkranken oder die Untersuchung schmerzhaft ist. Da kaum Austauschstattfindet, halten sich solche Mythen hartnäckig und sorgen dafür,dass jährliche, kostenlose* Früherkennungs-Angebote nur von einemViertel wahrgenommen werden (1) - mit lebensgefährdendenKonsequenzen. Das möchten wir mit unserem Aufruf und entsprechendenInformationsmöglichkeiten ändern."Vorsorge kann Leben rettenDurch Informationen, die unter www.meine-prostata.de abgerufenwerden können, möchte Astellas helfen, gängige Vorurteile zuentkräften und Hürden abzubauen, die Männer davon abhalten,Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Oft sind auchPartnerinnen oder andere Angehörige gefragt, das Gespräch zu suchen.Denn es gibt viele Gründe, warum Männer den regelmäßigen Besuch beimUrologen scheuen: Darunter das Gefühl, alles sei in Ordnung und Schambeim Gedanken an die Abtastuntersuchung. Dabei ist das Risiko, anProstatakrebs zu erkranken, hoch: Bei jedem sechsten Mann über 50wird ein Prostatakarzinom festgestellt. (4) Da dieses oft jedoch sehrlangsam wächst, ist es im Frühstadium gut behandelbar. (5)Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können daher Leben retten. Siewerden ab dem 45. Lebensjahr empfohlen; bei bestimmten Risikofaktorenwie familiärer Vorbelastung auch für jüngere Männer.Irrglauben: Keine Symptome, keine ProblemeProstatakarzinome werden im Frühstadium durch Betroffene selbstoft nicht bemerkt. Erst wenn der Tumor eine kritische Größe erreichthat, verursacht er Probleme wie Schmerzen oder Schwierigkeiten beimWasserlassen. Wächst er weiter, kann er in die benachbartenLymphknoten streuen und über das Blutsystem Metastasen in weiterenOrganen bilden. Dies geschieht bei Prostatakrebs am häufigsten in denKnochen. Nicht jede Prostatavergrößerung bedeutet allerdings Krebs,auch gutartige Vergrößerungen sind möglich. Sie können ebensoBeschwerden verursachen und sollten durch regelmäßige Untersuchungenabgeklärt werden. Weitere Informationen zum ThemenfeldProstatagesundheit, Früherkennung und Therapiemöglichkeiten findenBetroffene und Angehörige auf der Website www.meine-prostata.de.* Ab dem 45. LebensjahrReferenzen1 http://ots.de/zejKbs. Abgerufen im August 20192 http://ots.de/sX0Lfm. Abgerufen im August 20193 http://ots.de/dNLXZT4 Bundesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung:http://ots.de/j0Qvuf. Abgerufen im August 20195 https://www.urologie-fuer-alle.de/fuer-maenner/prostatakarzinom.Abgerufen im August 2019Über AstellasAstellas Pharma GmbH, München, ist die deutscheTochtergesellschaft der weltweit tätigen Astellas Pharma Inc. mitSitz in Tokio. Die europäische Zentrale, Astellas Pharma Europe Ltd.befindet sich in London, UK.Astellas ist ein forschungsorientiertes pharmazeutischesUnternehmen, das sich mit innovativen und bewährten Arzneimitteln demZiel Changing Tomorrow verschrieben hat. Astellas arbeitet tagtäglichdaran, durch die Bereitstellung und den Zugang zu innovativenArzneimitteln einen spürbaren Mehrwert für Patienten und derenAngehörige zu schaffen.Bei der Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittelfokussiert sich Astellas auf die Therapiegebiete Onkologie,Antiinfektiva, Urologie und Transplantation. www.astellas.com/dePressekontakt:Kontakt für Fragen und weitere InformationenRedaktion:Burson Cohn & Wolfe GmbHEschersheimer Landstraße 660322 Frankfurt am MainE-Mail: Alicja.Feltens@bcw-global.comwww.bcw-global.comHerausgeber:Astellas Pharma GmbHRidlerstraße 5780339 MünchenE-Mail: communications.de@astellas.comwww.astellas.com/deOriginal-Content von: Astellas Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell