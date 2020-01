Prosperous Industrial -HK: Das kann keiner glauben

Am 13.01.2020, 20:10 Uhr notiert die Aktie Prosperous Industrial -HK an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0.36 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Prosperous Industrial -HK entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,02 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 22,75. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Prosperous Industrial -HK auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Prosperous Industrial -HK in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Prosperous Industrial -HK haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Prosperous Industrial -HK bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Prosperous Industrial -HK mit einer Rendite von -64,22 Prozent mehr als 58 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,79 Prozent. Auch hier liegt Prosperous Industrial -HK mit 58,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.