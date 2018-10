Prosperous Industrial: Fakten, Fakten, Fakten!

An der Börse Hong Kong schloss die Prosperous Industrial-Aktie am 03.10.2018 mit dem Kurs von 1,59 HKD. Die Prosperous Industrial-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Prosperous Industrial. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 16,39 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Prosperous Industrial momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Prosperous Industrial ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 15,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Prosperous Industrial wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Prosperous Industrial beträgt das aktuelle KGV 6,57. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Apparel & Textile Products" haben im Durchschnitt ein KGV von 26,34. Prosperous Industrial ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Prosperous Industrial. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Prosperous Industrial daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Prosperous Industrial von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.