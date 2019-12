Prospekte, Zeitungen, Flyer: Verbraucherkanzlei Baumeister Rosing kämpft gegen unerwünschte Werbung / Bundestagspetition: Frist endet am 24.12.2019 / Kooperation mit gemeinnützigem Verein Letzte Werbung e.V.

Berlin (ots) - In Deutschland wird jährlich 1,2 Milliarden Kilogramm Werbepostproduziert, ein Großteil davon landet in den Briefkästen der Verbraucher. EineYOUGOV-Umfrage* aus dem Jahr 2019 hat jedoch ergeben, dass 76% der Deutschendiese Werbung gar nicht bekommen möchten. Dennoch werden weiterhin UnmengenWerbeprospekte, -flyer und -zettel an deutsche Haushalte verteilt."Die Rechtslage zu diesem Thema ist klar: Unerwünschte Werbung ist verboten", soFlorian Rosig, Rechtsanwalt bei Baumeister Rosing Rechtsanwälte(https://www.baumeister-rosing.de/letzte-werbung/).Trotz der Missbilligung der mehrheitlichen Bevölkerung wird nicht-adressierteWerbepost wie beispielsweise die eingeschweißten "Einkauf Aktuell"-Pakete derDeutschen Post in 20 Millionen deutsche Briefkästen geworfen. Von dort landensie dann oftmals einfach ungelesen im Müll. Die Verbraucherkanzlei BRR möchtedeshalb nun gemeinsam mit dem Verein Letzte Werbung e.V. dafür sorgen, dasszukünftig niemand mehr unadressierte Werbung erhält - sofern nicht ausdrücklichund mit einem "Werbung, ja bitte"-Aufkleber am Briefkasten danach verlangt wird.Durchgesetzt werden soll diese Forderung durch eine Bundestagspetition, die dieÄnderung der Gesetzeslage fordert - weg von Ressourcenverschwendung und hin zuUmweltschutz und der Wahrung der Verbraucherinteressen. Über diese Petition wirdder Petitionsausschuss anschließend beraten. Kommen mindestens 50.000Unterschriften und sogenannte Mitzeichner zusammen, kann das Anliegen sogarpersönlich vor dem Ausschuss in öffentlicher Sitzung vorgestellt werden.Wer die Initiative unterstützen möchte, hat bis zum 24.12.2019 Zeit, sich onlineunter Angabe seiner Adresse als Mitzeichner einzutragen:https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2019/_11/_04/Petition_100969.nc.htmMomentan besagt die Gesetzeslage in Deutschland, dass jeder VerbraucherWerbeprospekte zugeschickt bekommen darf, sofern er keinen Aufkleber mit denWorten "Ich möchte keine Werbung" oder "Werbung, nein danke" am Briefkastenangebracht hat. Diese Regelung ist zwar rechtlich wirksam, faktisch aber fürviele Verbraucher wirkungslos. Zu oft werden die Sperraufkleber für Werbung vonden überarbeiteten Verteilern der Deutschen Post etc. vor lauter Zeitdruckeinfach übersehen. Um die Briefträger zu entlasten und gleichzeitig dieInteressen der Verbraucher zu wahren, ist die Umkehrung der Rechtslage sinnvoll.Wenn von vornherein klar ist, dass Werbung nur in Briefkästen mit Stickerneingeworfen werden darf, reduziert sich sowohl die Anzahl der zu verteilendenProspekte als auch die damit einhergehende Papierverschwendung massiv."Unser Ziel ist, dass jeder Verbraucher selbst entscheiden kann, ob er Werbungbekommen möchte und von wem genau sie stammt", so Florian Rosing weiter. "Dasschließt mit ein, dass die Entscheidung jedes Verbrauchers mit so wenig Aufwandwie möglich verbunden ist und von allen involvierten Parteien respektiert wird."*Quelle: http://ots.de/XoC9bW (Zugriff: 16.12.2019).Über Baumeister Rosing RechtsanwälteBaumeister Rosing Rechtsanwälte ist eine mittelständische Rechtsanwaltskanzleimit 22 Berufsträgern an zwei Standorten in Berlin und Baden-Württemberg. Seitmehr als 20 Jahren beraten wir Verbraucher in ausgewählten zivilrechtlichenThemengebieten. Durch die enge Verzahnung anwaltlicher Expertise, den Einsatzmodernster IT-Infrastruktur und einem eingespielten Team von über 100Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass unsere Mandanten auf Augenhöhe mit dengroßen Konzernen ihre Rechte durchsetzen können. www.baumeister-rosing.deWeitere Informationen zu "Letzte Werbung" unter:www.baumeister-rosing.de/letzte-werbung/Pressekontakt:Pressekontaktmarkengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannTel. 030 21915960Mail: brr@markengold.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136235/4470802OTS: BRR Baumeister Rosing RechtsanwälteOriginal-Content von: BRR Baumeister Rosing Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell