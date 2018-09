Mülheim an der Ruhr (ots) -Ab sofort erscheint der wöchentliche Prospekt von ALDI SÜD ineinem moderneren und offensiveren Design. Im Fokus steht dabei diePräsentation von Frische- und Food-Artikeln wie Obst- und Gemüse.Zugleich wird die ALDI-Preiskompetenz künftig mit dem Siegel "ALDIPreis" unterstrichen. Mit dem neuen Auftritt schärft ALDI SÜD seinProfil als Discounter.Der neue Prospekt "Meine Woche" ist in zwei Themenweltenunterteilt. Im ersten Teil bewirbt ALDI SÜD künftig Konsumgüter undLebensmittel des täglichen Bedarfs, wie etwa Obst und Gemüse oder dieFood-Aktionsartikel der Woche. Verschiedene "Kracher"-Angebote,unterteilt in die Bereiche Frische-, Marken-, Kühl- undWochenendartikel weisen dabei auf die besonders günstigen ALDI Preisehin. Damit unterstreicht ALDI SÜD eines seiner wesentlichenKernkompetenzen: ein Discounter, der täglich frische Lebensmittel zumbesten Preis anbietet."ALDI Preis" als Bekenntnis zum Discount-Prinzip"Mit dem überarbeiteten Prospekt bekennen wir uns deutlich zuunserem Ursprung als Erfinder des Discount-Prinzips. Wir rücken das,was uns ausmacht, in den Vordergrund unserer wöchentlichenKunden-Kommunikation", erklärt Alexandra Baukrowitz, zuständigeManagerin im Marketing bei ALDI SÜD. Ein wichtiges Element derPreiskommunikation und ebenfalls neu im wöchentlichen Prospekt istder "ALDI Preis", der eines der größten Alleinstellungsmerkmale desDiscounters hervorhebt.Bessere Übersicht schafft noch mehr KundennäheIn einem zweiten Teil bildet der neue Prospekt eine Auswahl desStandardsortiments ab. Danach folgen alle Non-Food-Aktionsartikel,chronologisch sortiert nach den beiden gewohnten Werbetagen Montagund Donnerstag. "Der wöchentliche Prospekt ist nach wie vor einesunserer wichtigsten Werbemittel, um unsere Kunden zu erreichen. Mitder Überarbeitung möchten wir unsere Kunden zeitgemäß ansprechen undeinen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", sagtBaukrowitz.Vom Einseiter zum wichtigsten WerbemediumDer wöchentliche Prospekt gehört zu den ältesten Werbemitteln vonALDI SÜD. Während früher die Angebote lediglich auf einer Seiteabgebildet wurden, hat sich der wichtigste Werbekanal von ALDI SÜDüber die Jahre zu einem mehrseitigen Prospekt entwickelt. Die letztegroße Veränderung gab es 2016. Aus "ALDI informiert" wurde "MeineWoche", um mehr Kundennähe und eine verstärkte Identifikation mit demWerbemedium zu schaffen. Einen historischen Rückblick zur Entwicklungdes Prospekts liefert ALDI SÜD auf dem Unternehmensblog.Pressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell