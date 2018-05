Prosiebensat.1 Aktie Kursziel

Obwohl ProSiebenSat.1 an der Börse schon so manches Mal enttäuschte, kommt die Aktie des Medienkonzerns bei den Analysten noch immer erstaunlich gut weg. Zwar raten derzeit 6 von 24 Analysten zu einem Kauf des Papiers, dem stehen aber auch 11 positive Einschätzungen sowie 7 Haltepositionen gegenüber. Es ist also kein überwiegend negatives Bild, welches sich beim Blick auf die Analystenmeinungen ergibt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.