ProsiebenSat.1 Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die ProsiebenSat.1 Aktie schafft in dieser Woche einen Sprung nach oben, nachdem sie in den Wochen zuvor stark unter die Räder gekommen war. Am Freitagmittag notierte die Aktie im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag mit 3,73 % im Plus. Grund für die Erholung soll größtenteils ein positiver Analystenkommentar sein. Die Bank J.P. Morgan hat die Aktie von “neutral” auf “overweight” hochgestuft.

Sehr gewagtes Ziel bei diesen Aussichten

Sehr interessant das Ganze, ist doch die J.P. Morgan Bank diejenige, die ProsiebenSat.1 nun bei dem Verkauf einzelner Geschäftsbereiche beraten soll. Die positive Einstufung rührt wohl daher, dass die Bewertung sehr günstig ist sowie die Sorgen übertrieben erscheinen. Vor allem in Anbetracht einer Konsolidierung, dürften Wachstumschancen entstehen. Das Kursziel hob die Bank auf 45 Euro je Aktie an. Ganz schön gewagt, denn das wäre ab dem aktuellen Preisniveau eine Aufwertung von fast 70 %, die die Bank erwartet.

Weiterhin im Abwärtsstrudel gefangen

Charttechnisch gesehen sollte die Aktie nun aber zumindest über 30 Euro je Aktie steigen, bevor man hier von einer ernst zu nehmenden Erholung sprechen kann. Derzeit testet die Aktie den zuvor unterschrittenen Trendkanal von unten an.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.