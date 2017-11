ProsiebenSat.1 Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

nach dem herben Einbruch der ProsiebenSat.1 Aktie infolge der in diesem Jahr zum vierten Mal einkassierten Umsatzprognosen und dem Versuch des Aufsichtsrats, den Noch-Chef Thomas Eberling so schnell wie möglich loszuwerden, konnte sich die Aktie in dieser Woche überraschenderweise leicht erholen. Was war geschehen? Möglicherweise wirkte sich hier die News positiv aus, derzufolge es Kaufinteressenten für das Digital-Segment, also für die Internetportale, zu geben scheint. Insgesamt vier sollen es sein, wie das Handelsblatt gegen Ende der Woche berichtete.

Sparte Digital steht zum Verkauf

Die Sparte Prosieben Digital wird derzeit mit 1,3 Mrd. Euro bewertet. Zu den Portalen gehören unter anderem Parship sowie Verivox. Zu den Interessenten sollen General Atlantic sowie EQT gehören. Der Verkauf soll von der Investmentbank J.P. Morgan organisiert werden. Finanzvorstand Jan Kemper hofft auf Investoren, die eigene Unternehmen aus dem Bereich einbringen.

Nur Minderheitsanteile sollen verkauft werden

Neben den etablierten Marken wie Parship, ElitePartner und Verivox sind laut einigen Analysten allerdings auch “Kröten” dabei. Insofern wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so schnell ein idealer Bieter finden lassen. Auch wird kritisiert, dass ProsiebenSat.1 nur Minderheitsanteile verkaufen will, um Mitspracherechte zu behalten. So sollen die Reiseportale gänzlich vom Verkauf ausgeschlossen sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.