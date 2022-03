ProsiebenSat1 Media-Aktie: Gute Aussichten!

Für die ProSiebenSat.1 Media-Aktie ist es bislang kein erfreuliches Jahr: An der Xetra hat das Papier seit Januar 10,92 Prozent verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteile jedoch um satte 10,39 Prozent. Am heutigen Handelstag bis 13:18 Uhr MEZ ist der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie jedoch gefallen: Das Papier steht bei 12,303 Euro – ein Minus von 2,67 Prozent.

Das durchschnittliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung