Proshares Vix Mid-term FuturesSollten Anleger sich freuen, ?

Für die Aktie Proshares Vix Mid-term Futures wird an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 01.09.2020, Uhr, ein Kurs von 39.36 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Proshares Vix Mid-term Futures auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Proshares Vix Mid-term Futures aktuell mit dem Wert 25,32 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52,41. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Proshares Vix Mid-term Futures. Die Diskussion drehte sich an 12 Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Proshares Vix Mid-term Futures daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Proshares Vix Mid-term Futures von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Proshares Vix Mid-term Futures derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,51 USD, womit der Kurs der Aktie (39,36 USD) um +21,07 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 39,77 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,03 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Proshares Vix Mid-term Futures?

Wie wird sich Proshares Vix Mid-term Futures nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Proshares Vix Mid-term Futures Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Proshares Vix Mid-term Futures Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken