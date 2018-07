Proshares II – ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "FIDELITY COVINGTON TRUST":

Der Proshares II - ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 21,32 USD festgestellt.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Proshares II - ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Proshares II - ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

