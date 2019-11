Pros: So schnell kann es gehen

Per 11.11.2019, 08:05 Uhr wird für die Aktie Pros am Heimatmarkt New York der Kurs von 52.06 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Pros auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pros-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (72,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 39,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 52,06 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pros eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pros im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pros. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Pros-RSI ist mit einer Ausprägung von 52,57 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 63,67, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".