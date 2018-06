Mainz (ots) -Bei Fußball-Weltmeisterschaften laufen alle vier Jahre Teams, Fansund Experten zur Hochform auf - und WM-Orakel. Nach Paul, demOrakel-Kraken, gehören zu den diesjährigen Favoriten unter anderenSagar, der Schneeleopard und die Elefantenkuh Zella. Das einzige"pälzisch babbelnde" Orakel im Südwesten gibt es aber exklusiv beiSWR1 Rheinland-Pfalz: das "ChakOrakel".Ab dem 14. Juni 2018 blickt "das SWR1 ChakOrakel" alias ComedianChako Habekost vor allen Spielen der deutschen Mannschaft in dieFußball-Zukunft. Wie das launige Mundart-Medium zu den Vorhersagenkommt, welche Rolle "Wasser" dabei spielt und warum Habekost "bisschebees" mit dem Bundestrainer ist, verrät SWR1 Rheinland-Pfalz imlaufenden Programm. In Videoclips unter SWR1.de und in "SWR1 GutenMorgen, Rheinland-Pfalz" (Montag bis Samstag, 05.00 Uhr - 09.00 Uhr)erläutert der Kabarettist seine Prophezeiungen.Den humoristischen Service bietet SWR1 zunächst für dieVorrundenspiele der deutschen Elf. Wenn es um das Abschneiden derMannschaft geht, macht sich Fußball-Fan Habekost aber keine Sorgen:"...das ist eindeutig ein Gewinner!"Weitere Infos unter: https://www.swr.de/swr1/rp/Pressekontakt: Pressestelle Mainz, Tel.: 06131 / 929 32254,swr-pressestelle.mainz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell