Prophet ernennt Gert Schloßmacher zum Senior Advisor / Der Versicherungsexperte unterstützt die Beratung bei der Weiterentwicklung des deutschsprachigen Marktes

Die strategische Marketing- und MarkenberatungProphet (www.prophet.com) ernennt Gert Schloßmacher zum SeniorAdvisor. Der Versicherungsmanager wird Prophet mit seinerMarktexpertise und Branchenerfahrung beim Ausbau des Geschäfts mitVersicherungsunternehmen in der DACH Region unterstützen. Dabei wirder auch aktiv in der Kundenentwicklung und Projektarbeit mitwirken.Die Zusammenarbeit ist ab sofort wirksam.Schloßmacher sieht in der neuen Aufgabe eine große Chance: "AlsIndustrieexperte bin ich der Ansicht, dass in dem sich derzeit starkverändernden Marktumfeld, zur richtigen Zeit die richtigen Impulsegesetzt werden müssen. Die Arbeit mit Prophet gibt mir dieGelegenheit, gemeinsam mit einem versierten Strategiepartner dieUnternehmen der Branche auf Ihrem Weg des Wandels zu begleiten unddie Versicherungsindustrie der Zukunft aktiv mitzugestalten."Mit der Ernennung stärkt Prophet, das größte unabhängigeBeratungsunternehmen für Wachstumsthemen im Bereich Marke undMarketing in der digitalen Welt, ihre Kompetenz für strategischeProjekte im Versicherungsbereich auf nationaler Ebene. ZumKunden-Portfolio der global aufgestellten Beratung zählen bereitsviele internationale Versicherungen wie MetLife, Nationwide oderZurich. Mit der Zusammenarbeit soll gezielt der deutschsprachigeMarkt weiterentwickelt werden.Prophet zeigt sich erfreut über die dazugewonnene Kompetenz: "GertSchloßmacher ist einer der herausragenden Innovationstreiber undVisionäre im deutschen Versicherungswesen. Ich freue mich darauf,gemeinsam mit ihm an den aktuellen Herausforderungen der Branche zuarbeiten und so die Entwicklungen im deutschen Versicherungsmarktweiter voranzutreiben. Wir werden zweifellos von seinerjahrzehntelangen Erfahrung profitieren", so Wolfang Jacob, Partnerund Leiter Financial Services Deutschland / Schweiz bei Prophet.Gert Schloßmacher war bis vor kurzem Geschäftsführer der HowdenHolding Deutschland, einem Teil der internationalenVersicherungsgruppe Hyperion. Zuvor war er fast 25 Jahre lang beiEuler Hermes (Teil der Allianz Gruppe) tätig, dem weltweit führendenAnbieter von Kreditversicherungen, zuletzt als Group Head of GlobalSales mit Sitz in Paris (Euler Hermes Holding). Während seiner Zeitbei Euler Hermes war er in verschiedenen leitenden Funktionen tätig,unter anderem als Mitglied des Vorstands in Deutschland - wo er auchfür das Geschäft in der Schweiz und Österreich zuständig war.Über ProphetProphet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute dasgrößte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstums- undDigitalthemen im Bereich Marke. Kunden wie AEG, BASF, DB Schenker,eBay, Deutsche Bank, Osram, T-Mobile und UBS verlassen sich aufunseren Rat und sehen in uns einen langfristigen strategischenPartner. We help our clients to find better ways to grow! Prophet.de