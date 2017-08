Propertyfinder Group investiert in türkisches Immobilienportal Zingat

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Dubai-basierte Propertyfinder Group, das führende Immobilienportalin MENA und in sieben Ländern vertreten, investiert in Zingat- Michael Lahyani, Gründer und CEO der Propertyfinder Group trittZingats Vorstand beiPropertyfinder Group, seit mehr als einem Jahrzehnt das führendeImmobilienportal in der MENA-Region, erwirbt 16,95 Prozent vonZingat, der schnellstwachsenden Immobilien- undInformationsmarketingplattform in der Türkei.Am Abkommen beteiligte Führungspersonen kommentierten."Zingat ist zu einem wichtigen Teil des Netzwerks derPropertyfinder Group geworden", sagte Michael Lahyani, Gründer undCEO von PFG, der Zingats Vorstand beitritt.Zingats Gründer und CEO Ahmet Kayhan sagte: "Bei Zingat verfolgenwir das Ziel, Kunden mit den richtigen Immobilienprofiszusammenzubringen, die Daten und Informationen effektiv nutzen. Wirhaben Zingat 2015 gegründet und unsere Plattform offiziell im Januar2016 eingeführt. Seither hat sich Zingat zu einem derschnellstwachsenden Immobilienportale in der Welt entwickelt, mitüber 6 Millionen Besuchern pro Monat und mehr als 18.000Immobilienmaklern."Er fügte hinzu: "Michael und sein Team haben die PropertyfinderGroup mit einer beeindruckenden Liste von Aktionären zum größten undstärksten Immobilienportal-Netzwerk in der MENA-Region aufgebaut.Zingat ist stolz darauf, jetzt ein wichtiger Teil dieses Netzwerks zusein.""Wir glauben an die Türkei und an die Stabilität der Türkei.""Wir sind der Vision und den Wegen des Chairman der Dogus Group,Herrn Ferit F. Sahenk, in neue Sektoren gefolgt. Wir glauben, dasssich diese Partnerschaft als überaus erfolgreich erweisen wird",sagte Lahyani, Gründer der Propertyfinder Group. "Wir kannten bereitsdie Gründer Mehmet Erkek und Ahmet Kayhan von ihrem ehemaligenStart-up, REIDIN in Dubai. Wir sind glücklich, Aktionär von Zingatgeworden zu sein. Zusammen werden wir Zingat zum wichtigstenImmobilienportal in der Türkei machen, indem wir unsere Erfahrungenund Ressourcen teilen. "Wir glauben an die Türkei und an dieStabilität der Türkei.""Die Investition der Propertyfinder Group in Zingat beweist, dasswir auf dem richtigen Weg sind."Husnu Akhan, der CEO der Dogus Group, kommentierte über dieInvestition von PFG: "Obwohl Zingat neu auf dem Markt ist, zeigt dieInvestition der Propertyfinder Group in Zingat, dass dies derrichtige Weg ist. Darüber hinaus ist unsere Plattform die erste unterden türkischen Immobilienportalen, die bedeutende ausländischeInvestitionen anzieht. Wir legen eine starke Betonung aufImmobilienanlagen. Das Wissen der Propertyfinder Group und dasausgedehnte MENA-Netzwerk werden Zingat stärken und zur wichtigstenPlattform für Immobilieninvestoren machen.""Immobilienprofis werden die Möglichkeit haben, ihr Angebot aufzahlreichen Märkten zu präsentieren."Zingats Chairman und Berater für den Chairman der Dogus GroupChairman, Izi Adato, stuft die Investition folgendermaßen ein: "DieInvestition von PFG ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, türkischeImmobilien für Investoren im mittleren Osten zu vermarkten.Immobilienprofis werden die Möglichkeit haben, ihr Angebot aufzahlreichen Märkten zu präsentieren, einschließlich den VAE, Katar,Bahrain, Saudi-Arabien, dem Libanon, Ägypten und Marokko, wo PFG vorOrt vertreten ist und es interessierte Investoren gibt."Über Propertyfinder GroupPropertyfinder Group ist das wichtigste Immobilienportal in MENA,mit Immobilienplattformen auf sieben Märkten und mit 175Angestellten. Seit 2000 hilft Propertyfinder Kunden, Immobilien zufinden, die ihren Bedürfnissen entsprechen, indem sie mit Maklernzusammenarbeiten, die Immobilien auf einer einzigen leichtzugänglichen Website auflisten. Die Propertyfinder Group besitzt diegrößten Datenbanken mit gelisteten Immobilien in den VAE, Katar,Bahrain, und dem Libanon und bietet Markteinsichten inKundenpräferenzen und Immobilientrends, die den Kunden befähigen,informierte Entscheidungen zu treffen.In den VAE ist propertyfinder.ae der beliebteste Marktplatz derNation für Immobilien und Mietobjekte. 2016 gab es über 12 MillionenZugriffe auf das Portal mit einem unangefochtenen Marktanteil in denVAE.Über ZingatZingat ist eine Immobilieninformations- und Marketingplattform,die 2015 in Zusammenarbeit mit REIDIN und der Dogus Group eingeführtwurde. Die Plattform bringt Immobilienprofis und Privatpersonenzusammen und nutzt die Macht von Daten und Information. ZingatsMission ist es, einen umfassenden Referenzpunkt für alle aufzubauen,die in den Immobiliensektor investieren, ein Haus kaufen oderverkaufen wollen, oder für Institutionen, die professionell amImmobiliensektor in der Türkei interessiert sind.http://www.zingat.comIhre Ansprechpartnerin für Medienanfragen ist:Anna Lucas SouthgateAnna@propertyfinder.ae+971-055-115-9971Original-Content von: Propertyfinder Group, übermittelt durch news aktuell