Property Index 2018: Der europäische Immobilienmarkt im Vergleich - Wohnen in Deutschland noch immer erschwinglich

--------------------------------------------------------------Property Index 2018https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/real-estate/Deloitte%20Property%20index%202018.pdf?logActivity=true--------------------------------------------------------------München (ots) - Luxus vs. Erschwinglichkeit - der aktuelleProperty Index liefert Daten und Analysen zu den wichtigsten Trendsim europäischen Immobilienmarkt. Deutschland gilt im europäischenVergleich als bezahlbar - eine Stadt hat sich vom deutschen Marktjedoch weitgehend abgekoppelt.- Deutschland ist Spitzenreiter beim Kaufpreiswachstum - in keinemanderen der 14 Vergleichsländer zogen die Preise für Wohneigentumso stark an wie hierzulande.- Eigentumswohnungen in Deutschland sind dennoch vergleichsweiseerschwinglich.- München landet bei den Kaufpreisen erstmals in den Top Drei derteuersten europäischen Städte.- Fachkräftemangel wird auch in der Immobilienwirtschaft zum Problem.Wohnen ist in Deutschland derzeit offiziell Chefsache. EndeSeptember lud Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Wohngipfel insKanzleramt. Bundesbauminister Horst Seehofer bezeichnete bezahlbaresWohnen gar als "soziale Frage unserer Zeit". Das Thema isthochrelevant und die Debatten werden entsprechend hitzig geführt. Mitdem Property Index wirft Deloitte nun bereits zum siebten Mal einenanalytischen Blick auf den Wohnungsmarkt und zeigt den Status Quo in14 europäischen Ländern genauso wie aktuelle Trends, die die Zukunftdes Wohnens maßgeblich beeinflussen werden.Gleich vorweg: "Das Gefühl vieler Verbraucher entspricht derRealität, die Wohnungspreise in Deutschland haben angezogen. BeimKaufpreiswachstum war Deutschland 2017 mit 9,6 Prozent im Vergleichzum Vorjahr europäischer Spitzenreiter. Die hohen Preise sindallerdings nur die eine Seite der Medaille. Wir haben uns imaktuellen Property Index intensiv mit der Erschwinglichkeit vonWohnraum auseinandergesetzt. Dabei spielen auch die wirtschaftlicheLage und die Einkommen der Verbraucher eine entscheidende Rolle",sagt Michael Müller, Industry Leader des Bereichs Real Estate beiDeloitte.Eigentumswohnung in London 15 Mal teurer als in DebrecenDer Vergleich mit unseren Nachbarn zeigt, dass Eigentumswohnungenin Deutschland 2017 noch immer verhältnismäßig erschwinglich waren.Im Durchschnitt kostete eine 70m² große Wohnung in Deutschland fünfBruttojahreseinkommen. Unsere französischen Nachbarn brauchtendagegen acht Jahreseinkommen und in Großbritannien mussten sogar fastzehn für eine derartige Wohnung gespart werden. Grund sind hier dietrotz der vergleichsweise hohen Einkommen im Vergleich dazu nochhöheren Kaufpreise. Dazu kommt vor allem in Großbritannien, dass derMarkt hier stark von den extremen Preisen in London beeinflusst wird.Zunehmend "unbezahlbar" sind Wohnungen aber auch in Ländern wieTschechien, Polen und Ungarn. Dort korrelieren die Wohnungsmärktekaum noch mit den im europäischen Vergleich relativ niedrigenDurchschnittseinkommen. An der Spitze liegt hier Tschechien, woVerbraucher mehr als elf Jahreseinkommen für eine Eigentumswohnungbenötigen.Wie groß die Unterschiede in Europa sind, zeigt sich besondersdeutlich bei den Kaufpreisen. Hier reichte die Preisspanne von 1080Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung im ungarischen Debrecen bis zu16.512 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung in London. HinterLondon und Paris hat es zum ersten Mal auch eine deutsche Stadt indie Top Drei geschafft: In München mussten Käufer für denQuadratmeter im Durchschnitt 7500 Euro hinlegen. "Damit liegt diebayrische Landeshauptstadt rund 130 Prozent über demLandesdurchschnitt und hat sich weitgehend vom deutschenImmobilienmarkt abgekoppelt. In Deutschland ist ein klarerUrbanisierungstrend zu beobachten. Auch Wohnungen in Hamburg,Frankfurt und Berlin liegen preislich mehr als 50 Prozent über demLandesdurchschnitt", erklärt Michael Müller.Trend zur Urbanisierung in DeutschlandDoch nicht alle Europäer zieht es in die Städte. Obwohl sich inGroßbritannien und Frankreich die Hauptstädte mit 276 Prozent(London) und 160 Prozent (Paris) auf einem extrem hohen Preisniveaubefinden, liegen die Wohnungskaufpreise für andere Großstädte wieMarseille oder Birmingham unter dem jeweiligen Landesdurchschnitt.Ein wichtiger Kaufkatalysator sind die niedrigen Zinsen, die esleichter machen, Kredite aufzunehmen. Zumindest auf kurze Sicht wirdsich daran nichts ändern. Dennoch wird Wohneigentum vielerorts zumLuxusgut und immer mehr Menschen müssen auf Mietwohnungen ausweichen.Vor allem junge Verbraucher träumen weniger häufig vom Eigenheim alsihre Vorgänger. Ein Trend, der sich in allen untersuchten Ländernzeigte. Millennials wollen komfortable, flexible Wohnlösungen, diesich an ihren aktuellen Lebensumständen orientieren statt sich aufJahre an einen Ort und vor allem an eine Hypothek zu binden.Obwohl viele Mieter, gerade in den begehrten deutschen Metropolen,in den vergangenen Jahren teils drastische Mieterhöhungen hinnehmenmussten, wird im europäischen Vergleich deutlich, dass dasMietpreisniveau in Deutschland im Durchschnitt noch recht moderatausfällt. Deutscher Spitzenreiter ist auch hier München, wo Mieter2017 im Durchschnitt 16,5 Euro pro Quadratmeter zahlten. Frankfurtlag mit 11,7 Euro für den Quadratmeter im Mittelfeld, Hamburg undBerlin waren im Vergleich mit 10,4 und 9,3 Euro im europäischenVergleich sogar eher günstig. In Paris und London kostet derQuadratmeter nochmal knapp 10 Euro mehr als in München.507 Wohnungen für 1000 Einwohner in DeutschlandUm in Zukunft bezahlbaren Wohnraum garantieren zu können, ist derWohnungsbau von zentraler Bedeutung. Hier lag Deutschland 2017 mitinsgesamt 285.000 Wohneinheiten, also rund 3,4 Einheiten pro 1000Einwohner, leicht über dem europäischen Durchschnitt von 3,2Einheiten. Doch gerade an Top-Standorten reicht das nicht aus, um dieNachfrage zu decken. Frankreich ist es gelungen, mit rund 500.000Einheiten nahezu die doppelte Anzahl an Wohnungen zu erstellen.Hinsichtlich des Wohnungsbestandes verfügen Deutschland mit rund 42Millionen Einheiten und Frankreich mit etwa 39 Millionen mit Abstandüber die größten Wohnungsbestände im Vergleich. Auf 1000 Einwohnerkommen in Frankreich 518,2 und in Deutschland 507 Wohnungen.Doch beim Bau neuer Wohnungen gibt es eine Reihe vonHerausforderungen: In den begehrten Metropolregionen mangelt esschlicht an Grundstücken. Zudem treiben behördliche Bauvorschriftendie Baukosten nach oben. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der eserschwert, genügend Facharbeiter für die Baustellen zu finden. "Wirbefinden uns in einem Spannungsfeld zwischen erschwinglichem Wohnenund Luxus-Wohnen", bilanziert Michael Müller, "Beides wird derzeitstark nachgefragt. Auf der einen Seite haben wir eine Klientel mitgroßer Kaufkraft, die hohe Ansprüche an Komfort und Lage hat - undauch bereit ist entsprechende Preise dafür zu zahlen. Auf der anderenSeite gibt es einen wachsenden Bedarf an bezahlbarem, funktionalemund flexiblem Wohnraum. Serielles Bauen und kleinere, klug geplanteRäumlichkeiten bieten hier Möglichkeiten. Gefragt sind gemeinsameLösungen aus Politik, Gesellschaft und der Immobilienbranche."Inhaltlich verantwortlich für die Studie war Michael Müller,Industry Leader des Bereichs Real Estate bei Deloitte. Dievollständige Studie finden Sie hier zum Download:https://bit.ly/2QkKPA4Wenn Sie Interesse an einem Interview haben, melden Sie sich beimoben genannten Pressekontakt oder besuchen Sie uns bei der Expo Realvom 8. bis 10. Oktober 2018 in München an unserem Stand B2.101. 