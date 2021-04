Proofpoint-Aktie: Deshalb jubeln jetzt die Anleger!

Die Private-Equity-Firma Thoma Bravo hat am Montag zugestimmt, Proofpoint im Rahmen eines 12,3-Milliarden-Dollar-Deals zu kaufen. Die Aktien des Cybersecurity-Unternehmens Proofpoint schossen daraufhin am Montag in die Höhe. Thoma Bravo wird $176 pro Aktie für Proofpoint bezahlen.

Mit der Übernahme von Proofpoint setzte Thoma Bravo seine Akquisitionswelle im Bereich Cybersicherheit fort. Die Private-Equity-Firma kaufte auch Imperva für $2,1 Milliarden und Barracuda Networks für ...



