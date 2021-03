Pronexos stellt neue Composite Beschichtungen für Walzen vor: Tonex®

Almelo, Niederlande (ots/PRNewswire) - Pronexos hat eine neue Reihe verschleißfester Composite Beschichtungen für CFK-Walzen vorgestellt. Kunden erhalten so zusätzliche, kosteneffiziente Möglichkeiten für ihre individuelle Walzenanwendungen. Tonex®, eine eingetragene Marke, ist eine Verbundbeschichtung auf Harzbasis für Walzen und erfüllt die spezifischen Anforderungen der Druck- und Verpackungsindustrie, der Converting-Industrie und der Nonwoven-Branche. Sie eignet sich darüber hinaus für viele weitere Anwendungen."Als Beschichtung für CFK-Walzen bietet Tonex® viele attraktive Eigenschaften", erläutert Philipp Kroschner von Pronexos. "Tonex® zeichnet sich durch einen sehr hohen Verschleißwiderstand aus und ist kosteneffizient, was es zu einer sehr attraktiven Option macht. Eine mit Tonex® beschichtete Walze kann viel einfacher mechanisch bearbeitet werden. Eine glatte Oberfläche auf einer Kohlefaserwalze herzustellen, ist schwierig, doch mit Tonex® werden Feinanpassungen in Größe, Form und Kontur zu einer leichten Übung."Die gute Bearbeitbarkeit bedeutet auch, dass sich kleine Beschädigungen auf Walzen mit Tonex®-Beschichtung einfach reparieren lassen. "In der Standardanwendung wird Tonex® als dünne Schicht von etwa 1,5 mm aufgebracht", erläutert Philipp Kroschner. "Kratzer und Oberflächenschäden lassen sich beheben und spurlos reparieren. Dies verlängert die Lebensdauer einer derart beschichteten Walze deutlich."Die mit Tonex® beschichteten Walzen werden im Pronexos-Werk im niederländischen Almelo gefertigt. Die Entwicklung und Optimierung von Tonex® konnte in den vergangenen vier Jahren dank der modernen Forschungs- und Entwicklungsanlagen von Pronexos erfolgen, ein Materiallabor und umfangreiche Prüfausrüstung umfassen.Pronexos hat bereits mehrere bedeutende Aufträge für die neue Beschichtungsreihe geliefert. "Kunden, die schon Walzen mit Tonex®-Beschichtung einsetzen, berichten, dass die Härte der Beschichtung die entscheidende Eigenschaft für eine verbesserte Walzenleistung ist", führt Philipp Kroschner weiter aus. "Der typische Anwendungsfall für Tonex® sind Führungswalzen für Converting- und Flexodruckmaschinen, aber auch als Ersatz für kostenintensive Walzen mit Metallbeschichtung bietet sich Tonex® an."Verschiedene VariantenPronexos hat derzeit zwei Produktvarianten der Tonex®-Beschichtung im Angebot: die Standardausführung und eine ableitende Ausführung. Weitere Varianten sind bereits in Planung, unter anderem Ausführungen in verschiedenen Farben und weitere kundenspezifische Anwendungen. "Wir sind davon überzeugt, dass sich Tonex® zu einer sehr beliebten Wahl als Beschichtung für CFK-Walzen entwickeln wird, sowohl für neue Walzen, als auch für Ersatzwalzen. Die besondere Kombination aus Härte, Bearbeitbarkeit und günstigem Preis macht den entscheidenden Unterschied".www.pronexos.comhttps://www.pronexos.com/cfrp-rollers/tonex-composite-coating-rollers/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457535/Pronexos_Tonex.jpgOriginal-Content von: Pronexos, übermittelt durch news aktuell