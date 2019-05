Promotionsstipendien für zwei herausragende Doktoranden: Hendryk Adam (Münster) und Matthias Oettle (München) erhalten das José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium

München/ Münster (ots) - Die Doktoranden Hendryk Adam vomUniversitätsklinikum Münster und Matthias Oettle vom Klinikum derUniversität München erhalten das mit jeweils 10.000 Euro dotierteJosé Carreras-DGHO-Promotionsstipendium für ihre Forschungsarbeitenim Bereich der Leukämie."Seit 1996 hat die José Carreras Leukämie-Stiftung Stipendien miteiner Gesamtfördersumme von über 12,3 Millionen Euro ausgelobt.Dadurch konnten viele zukunftsweisende Forschungsprojekte realisiertwerden. Gefördert werden junge wissenschaftliche Talente, dieinnovative und vielversprechende Ansätze bei der Behandlung vonLeukämien und verwandten Blutkrankheiten verfolgen. Wir möchten denbetroffenen Patienten Lebenszeit und Lebensqualität schenken",erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der JoséCarreras Leukämie-Stiftung.Für die nachhaltige Förderung der Erforschung von Leukämie undanderer Blut- und Knochenmarkserkrankungen ist die José CarrerasLeukämie-Stiftung erst vor wenigen Wochen bei einem Festakt in Berlinvon der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband für diedeutsche Wissenschaft als "Wissenschaftsstiftung des Jahres"ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft fürHämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) unterstützt die JoséCarreras Leukämie-Stiftung seit 2013 den wissenschaftlichen Nachwuchsüber Promotionsstipendien.Prof. Dr. med. Michael Hallek, Geschäftsführender Vorsitzender derDGHO, Direktor der Klink I für Innere Medizin, CIO Köln Bonn undMitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Unser Fach ist eines der innovativsten in dergesamten Medizin. In kaum einer anderen Disziplin erleben wir einenso rasanten Fortschritt wie in der Hämatologie und MedizinischenOnkologie. Diese Entwicklung lebt vom Engagement und demGestaltungswillen des wissenschaftlichen und ärztlichen Nachwuchs.Aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders, dass wir dieseDynamik durch die gemeinsame Vergabe der Promotionsstipendien mit derJosé Carreras Leukämie-Stiftung befördern und einen Beitrag zurEntwicklung des medizinischen Fortschritts bei der Behandlung vonLeukämien und verwandten Blutkrankheiten leisten können."Das José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium ist mit jeweils 10.000EUR dotiert und wird von der José Carreras Leukämie-Stiftungfinanziert. Die Stipendien sind für die Dauer eines Jahres mitmonatlich 800 EUR als Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten und aufAntrag weiteren 400 EUR Reisekosten dotiert.Mit dem José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium werden in 2019gefördert:cand. med. Hendryk Adam, Universitätsklinikum MünsterThema: "Die Bedeutung der Januskinasen bei der molekularenPathogenese plasmoblastischer Lymphome"cand. med. Matthias Oettle, Klinikum der Universität MünchenThema: "Mechanismen der Therapieresistenz bei akuten Leukämien"José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen und wurde als"Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet. Im Dezember 2019wird die José Carreras Leukämie-Stiftung bereits zum 25. Mal zuralljährlichen José Carreras TV Spenden-Gala einladen.DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und MedizinischeOnkologieDie DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und MedizinischeOnkologie e.V. besteht seit über 80 Jahren und hat heute mehr als3.400 Mitglieder, die in der Erforschung und Behandlunghämatologischer und onkologischer Erkrankungen tätig sind. Mit derAusarbeitung von Aus-, Fort- und Weiterbildungscurricula, derErstellung von Behandlungsleitlinien und Behandlungsempfehlungensowie mit der Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungsseminarenfördert die Fachgesellschaft die hochwertige Versorgung vonPatientinnen und Patienten mit hämatologischen und onkologischenErkrankungen.Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR,Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR,Aus dem Ausland können die Kosten abweichen)SpendenkontoDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deDeutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V.DGHO HauptstadtbüroMichael OldenburgTel.: 030 / 27 87 60 89 - 0E-Mail: oldenburg@dgho.deInternet: www.dgho.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell