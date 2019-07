Prominenter Neuzugang für Sky Sport News HD: Moderatorin Nele Schenker verstärkt das Team des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die 29-jährige gebürtige Cottbusserin feiert ihr Live-Debüt beiSky Sport News HD am Dienstag, 9. Juli ab 9.00 Uhr im Frühreport- Sky Sport News HD ist im Free-TV sowie im frei empfangbarenLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport AppverfügbarBevor die Sommer-Transferperiode in die heiße Phase geht, kann SkySport News HD einen prominenten Neuzugang vermelden. Nele Schenkerverstärkt ab sofort das Team des Free-TV-Sportnachrichtensenders.Ihren ersten Einsatz absolviert die 29-jährige Moderatorin am 9. Juliab 9.00 Uhr im Frühreport.Jenne Beckmann, Redaktionsleiter von Sky Sport News HD: "NeleSchenker ist eine großartige Verstärkung für unser Team. In denvergangenen Jahren hat sie sowohl im Studio als auch in den Stadienumfangreiche Live-Erfahrung sammeln können. Ihre frische Art, Fragenzu stellen, wird sie künftig bei Sky Sport News HD voll zur Geltungbringen können. Die Zuschauer dürfen sich auf ihr breitgefächertesSportfachwissen und pure Leidenschaft für den Sport freuen."Nele Schenker: "Sky ist für mich die Champions League unter dendeutschen Sport-TV-Sendern. Nach vier Jahren vor der Kamera beiSport1 und zwei Jahren bei Magenta Sport gilt es für mich, dennächsten Step zu machen. Für einen 24-Stunden-Sportnachrichtensenderzu arbeiten stellt eine neue Herausforderung für mich dar, die ichsehr gerne annehme und auf die ich mich extrem freue."Zuletzt war die gebürtige Cottbusserin für Sport1 und MagentaSport tätig. Nach dem Abschluss ihres Sportjournalismus-Studiumsbegann sie 2011 ihre journalistische Laufbahn bei Sport1. Für denMünchener Sender moderierte sie unter anderem eine Vielzahlunterschiedlicher Fußball-Formate sowie Live-Übertragungen derFußball-Regionalliga und Frauen-Bundesliga. Seit 2017 berichtete siezudem als Field-Reporterin für Magenta Sport aus der 3. Liga. Vorihrer journalistischen Karriere war Nele SchenkerLeistungssportlerin: Die Leichtathletin besuchte die Eliteschulen amOlympiastützpunkt Brandenburg, bevor eine Verletzung sie stoppte.Über Sky Sport News HDSky Sport News HD ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und istseitdem der einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschenFernsehen. Seit Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV sowieim frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und inder Sky Sport App zu sehen.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell