Hamburg (ots) -Grüne Eierlöffel, rosafarbene Teller, frischer Rasen undSchokoladen-Hasen im HSV-Trikot. Bunte Hingucker überall auf denPromi-Oster-Tischen, die im Alstertaler Einkaufszentrum Hamburgstehen. Acht Prominente dekorierten ihren ganz persönlichen "ThePerfect Easter Table" für einen guten Zweck. Die Gestalter sindMariella Ahrens, Froonk - Der Weddingplaner, Sabine Kaack, KatyKarrenbauer, Milka Loff Fernandes, Maja Prinzessin von Hohenzollern,Jörg Knör sowie HSV-Profi Dennis Diekmeier mit Ehefrau Dana und dendrei Kindern Delani, Dion und Dalina. Ab sofort können allePromi-Oster-Tische in der Ladenstraße des AEZ bewundert und zugunstendes Kinderhilfsprojektes von Heinz Hoenig ersteigert werden.Von der klassisch eleganten Tafel über eine mit farbigen Eierngespickte Frühlingswiese bis zum veganen Prinzessinnentisch reichendie Deko-Ideen der Promis. Schauspielerin Katy Karrenbauer, die gernzur Osterzeit mit Freunden gemütlich zusammensitzt, kombinierteleuchtende Blau-, Grün- und Türkis-Töne auf einer geölten Holzplattemiteinander. Zusammen mit Details wie Fleur de Sel, einem Weinkühlerund Limonenwasser entstand ein Look, der an eine warmeMittelmeerbrise erinnert.Maja Prinzessin von Hohenzollern, die extra aus Marbella anreiste,kreierte einen rosafarbenen Kaffeetisch an dem tierische Gästeeingeladen sind. Neben goldumrandeten Tassen und Tellern mitfiligranen Vögeln befindet sich auf dem Ostertisch der Designerinauch ein Hundenapf samt Hundespielzeug aus der eigenen Kollektion.Das i-Tüpfelchen ihrer Dekoration sind jedoch die selbstbemaltenPlastik-Ostereier mit den Porträts ihrer beiden Pudeldamen Fini undShadow. Die Veganerin betonte: "Ich esse lieber MIT Tieren, als dassich Tiere esse."Froonck - Der Weddingplaner zauberte eine üppige Graslandschaftauf und unter seinen Ostertisch. Farbige Blüten, Eier und Tellerwechselten sich darauf ab. "Ich freue mich sehr, dass ich meineDekorationskünste und Kreativität live unter Beweis stellen konnte.Ein großartiges, prickelndes Gefühl und ein künstlerischer Prozess,der mich reizt und die kindliche Spielfreude in mir weckt.Fantastisch!", so das Fazit des Experten, der überall in EuropaBrautpaaren ihre Hochzeitsplanungen abnimmt.Schauspielerin Sabine Kaack verriet: "Ich liebe Ostern! Freundeund Familie zu empfangen und einen Tisch zu dekorieren hat mir schonimmer Spaß gemacht. Ostern ist die erste Gelegenheit, nach demlangen, dunklen Winter wieder Helligkeit ins Haus zu bringen. Dasfängt natürlich beim Ostertisch an." Ihrer erstrahlte durch ein edlesweißes Tischtuch, cremeweiße Stoffservietten und große weiße Teller.Aufgelockert durch geflochtene Platzdeckchen und Kerzenständer ingrau-braun sowie einen frischen Tulpenstrauß.Weißes Geschirr ziert auch den Ostertisch von TV-Moderatorin MilkaLoff Fernandes. "Bei uns gibt es zusätzlich zu den Kaffeetassen auchGläser für frischgepressten Orangensaft. Statt Eier kommenMarzipanrübchen auf die Teller." Passend dazu arrangierte sie zweiMöhrchenbouquets in Wurstgläsern als Hingucker.Fussballprofi Dennis Diekmeier brachte gleich sein gesamtesFamilienteam an den Start: Ehefrau Dana shoppte mit ihren KindernDelani, Dion, Dalina von der Serviette bis zum Bonbon vor allemDeko-Artikel in hellen Rosa-Tönen. "Wir machen gern mit, weil wirgern Zeit mit der ganzen Familie im AEZ verbringen und Spaß amDekorieren haben", so der HSV-Spieler. "Ich mag's eherverrückt-modern, meine Frau steht sehr auf Pink und Leopard."Eine grüne Leinentischdecke wählte Mariella Ahrens als Grundlagefür ihre österliche Festtagstafel. Durch die Kombination vonsilberfarbenen Accessoires, schnörkellosem Porzellan sowiegeschnitzten Häschen aus Holz wirkt ihr Osterarrangement modern undgleichzeitig gemütlich.Entertainer Jörg Knör beschrieb sein Dekorationskonzept mit einemAugenzwinkern: "Mein Tisch soll erkennbar mit dem zu tun haben, wasman mit mir verbindet und das sind garantiert Prominente. Im Prinzipist mein ausgestellter Tisch wie beim Dinner for One. Obwohl keineGäste anwesend sind, steht jeder Platz mit einer Person inVerbindung. Ich habe die Teller mit Prominenten bemalt, die man guterkennt, wie Karl Lagerfeld oder Rainer Calmund."Sämtliche Dekorationsmaterialien, welche die Stars verwendeten,stammen aus den über 240 Geschäften des Alstertal Einkaufszentrums,welches mit seinen 59.000 m² Verkaufsfläche als Norddeutschlandsgrößte Mall gilt. "Alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Familienaus dem Umland sind herzlich eingeladen, sich bei uns für ihrOsterfest inspirieren zu lassen und einzukaufen", so Ludmila Brendel,Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrum.Am Sonntag, den 02. April 2017, öffnet das Shopping-Center inHamburg Poppenbüttel sogar an einem zusätzlichen Tag. Als besonderesHighlight ist dann auch Top-Schauspieler Heinz Hoenig persönlich imAlstertal Einkaufszentrum vor Ort, um ebenfalls einen perfektenOstertisch zu gestalten. Zwischen 14 und 17 Uhr wird er an derTreffpunktbühne im Untergeschoss zusätzlich mit Kindern und Besuchernzugunsten seiner Charity-Organisation Heinz-Hoenig-Schmiede Ostereierbemalen.Sämtliche prominent gestalteten Ostertisch-Dekorationen können ineiner stillen Auktion ersteigert werden. Teilnahmekarten fürInteressenten gibt es an der Kundeninformation sowie an allenOstertischen in der Ladenstraße. Das höchste abgegebene Gebot erhält den Zuschlag.