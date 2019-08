Prominente Oldtimer-Fans: Nico Rosberg, Grafite, Joachim Llambi und Katarina Witt starten bei der 12. Hamburg-Berlin-Klassik Rallye

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Hamburg (ots) - Ebenfalls am Start: Moderator und Autofreak SidneyHoffmann, Le Mans-Sieger Hans-Joachim "Strietzel" Stuck,DTM-Gewinnerin Ellen Lohr und der ehemalige Rennfahrer Prinz "Poldi"Leopold von Bayern / Old- und Youngtimer Rallye von AUTO BILD KLASSIKfährt vom 29. bis zum 31. August 2019 durch Norddeutschland / DieRoute: Berlin, Müritz, Wolfsburg und HamburgViel Prominenz bei der 12. Hamburg-Berlin-Klassik Rallye von AUTOBILD KLASSIK: Wenn Norddeutschlands schönste Rallye für Oldtimer undYoungtimer vom 29. bis 31. August mit rund 180 Fahrzeugen von Berlinnach Hamburg unterwegs ist, werden viele der außergewöhnlichenAutoklassiker von bekannten Stars aus Film, Fernsehen und Sportgesteuert. Mit dabei sind Ex-Formel1-Weltmeister Nico Rosberg, derbrasilianische Fußball-Star Grafite, Olympiasiegerin Katarina Wittsowie Let's Dance-Juror Joachim Llambi. Außerdem starten ModeratorSidney Hoffmann, Le Mans-Sieger Hans Joachim "Strietzel" Stuck,DTM-Gewinnerin Ellen Lohr und Prinz "Poldi" Leopold von Bayern.Wer die Stars bei ihrer Fahrt durch Norddeutschland als Zuschauerverfolgen will, sollte auf folgende Fahrzeuge und Startnummernachten: Let's Dance-Juror Joachim Llambi startet am BerlinerOlympiastadion mit der Startnummer 30 in einem SKODA Felicia.Olympiasiegerin Katarina Witt ist Beifahrerin im BMW 328 mit derStartnummer 5. Ein Startplatz weiter, auf der 6 und ebenfalls im328er BMW, ist Prinz "Poldi" zu sehen. Le Mans-Sieger Hans-Joachim"Strietzel" Stuck ist im Porsche 911 Carrera Clubsport mit von derPartie. Die einzige weibliche DTM-Siegerin Ellen Lohr fährt einenMercedes 230 SL und startet auf der 101. Ex-Formel1-Weltmeister NicoRosberg übernimmt am Samstag beim Team HOT WHEELS den Fahrerplatz vonSidney Hoffmann in einer Corvette und fährt auf Startnummer 23 diefinale Etappe.Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfreiWeitere Informationen und Anmeldung unter:www.hamburg-berlin-klassik.deÜber die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin fürOldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die RallyeHamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimerbestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke von Hamburg nachBerlin. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter einegrößtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren undPreisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern ausder Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch dasemotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- undZuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlichreizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm.Pressekontakt:Ihre Fragen beantwortet:Philipp KrügerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: p.krueger@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD KLASSIK, übermittelt durch news aktuell