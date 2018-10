Prominente Neuzugänge beim FC PlayFair! / Cem Özdemir, Markus Hörwick und Urs Meier als Beiräte an Bord

Berlin (ots) - Der "FC PlayFair! Verein für Integrität imProfifußball e.V." (www.fcplayfair.org) freut sich über namhafteNeuzugänge: Cem Özdemir (MdB Bündnis 90/Die Grünen), Markus Hörwick(über 30 Jahre Pressesprecher FC Bayern München) und Urs Meier(ehemaliger FIFA-Schiedsrichter) werden ab sofort als Beirätemithelfen, die Themen des Vereins voranzubringen. Der Beirat alsneues Gremium des FC PlayFair! wurde im Rahmen einerMitgliederversammlung im Stadion am Millerntor beim FC St. Pauli am29. September 2018 in der Vereinssatzung verankert.Claus Vogt, Gründer und 1. Vorsitzender des FC PlayFair!, freutsich: "Mit Cem, Markus und Urs haben wir drei in vielerlei Hinsichthervorragende Persönlichkeiten für unsere Sache gewinnen können. IhreBegeisterung für den Fußball ist genauso groß wie ihre Netzwerke. Unddie Integrität im Fußball liegt ihnen am Herzen. Wir sind glücklichund auch ein bisschen stolz, diese drei tollen Menschen für unserenVerein gewonnen zu haben."Cem Özdemir kommentiert: "Ich verfolge die Aktionen des FCPlayFair! schon seit dessen Gründung mit großem Interesse, denn dasThema Integrität im Profifußball und darüber hinaus ist wichtig undrichtig. Und dass die Gründer und Vorstände des FC PlayFair! allesamtglühende Fans meines Lieblingsvereins VfB Stuttgart sind, hat es mirmöglicherweise noch ein bisschen leichter gemacht, ihnen meine aktiveUnterstützung als Beirat zuzusagen."Markus Hörwick sagt: "Fußball bewegt die Menschen. Mehr denn je.Dass dieser Sport trotz aller wirtschaftlichen Notwendigkeiten seineWerte weiterhin beibehält, dass Fairplay nicht nur eine Alibi-Aussageist, sondern Fairness und Respekt gelebt wird - dafür steht der FCPlayFair!. Ich unterstütze dies sehr gerne."Urs Meier liegen als ehemaligem Schiedsrichter natürlich seineaktiven Kollegen besonders am Herzen: "Der FC PlayFair! setzt sich jaschon qua Vereinsnamen für Fairness ein. Für Respekt. Gegenüberallen, die am Fußball in irgendeiner Weise beteiligt sind. Genau meinDing, denn dazu gehören wesentlich auch die Schiedsrichter. Darüberhinaus kenne ich die Menschen im Verein schon länger und weiß, dasssie jede Unterstützung verdient haben. Fairplay ist keine Regelsondern eine Haltung."Neben der "Situationsanalyse Profifußball 2017", einerwissenschaftlichen Studie mit fast 18.000 beteiligten Fans allerVereine der ersten und zweiten Bundesliga, hat der FC PlayFair! aucheinen Antrag bei der UNESCO gestellt, die Fußball-Fankultur zumimmateriellen Weltkulturerbe zu erklären. Zuletzt trat der Verein miteiner Untersuchung zum Thema "Fanvertreter im Aufsichtsrat" sowie mitder Fan-App "UFFL" (www.uffl.app) an die Öffentlichkeit.Über den FC PlayFair!Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V."wurde im Januar 2017 von Familienunternehmer Claus Vogt undSportökonom Prof. Dr. André Bühler gegründet, um angesichts der immerweiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschlandund anderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und möglicheLösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! liebenden Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Siesitzen in der Loge und stehen in der Kurve. Der FC PlayFair! arbeitetstreng übervereinlich. Weitere Informationen unterwww.fcplayfair.org.Pressekontakt:FC PlayFair! - Verein für Integrität im Profifußball e.V.c/o CP KommunikationChristian PrechtlAlte Eppelheimer Straße 2369115 Heidelberg+49 (0)177 2828111info@cpkomm.dewww.cpkomm.deOriginal-Content von: FC PlayFair!, übermittelt durch news aktuell