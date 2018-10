Mainz (ots) -Noch zwei Tage bis zur Verleihung des ersten "OPUS KLASSIK": AmSonntag, 14. Oktober 2018, präsentiert Thomas Gottschalk die Gala desneuen Musikpreises im Konzerthaus Berlin. Das ZDF überträgtzeitversetzt um 22.15 Uhr. Nun stehen auch die prominenten Laudatorenfür die Preisträger fest.Schauspielerin Natalia Wörner überreicht die Trophäe an den"Sänger des Jahres" Juan Diego Flórez. Max Raabe hält die Laudatioauf die Poplegende Benny Andersson ("Abba"), der für sein Piano-Albumin der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" ausgezeichnet wird.Klassik-Weltstar Rolando Villazón gibt den Preis an die SchweizerSopranistin Regula Mühlemann (Kategorie: "Nachwuchskünstlerin desJahres"). Und Brigitte Fassbaender ist die Laudatorin für die"Lebenswerk"-Preisträgerin Christa Ludwig.Der Schauspieler Thomas Heinze würdigt Lisa Batiashvili und ShekuKanneh-Mason. Kontrabassist Roman Patkoló erhält den "OPUS KLASSIK"aus den Händen von Schauspielerin Valerie Niehaus, und"aspekte"-Moderator Jo Schück überreicht den neuen Musikpreis anLucas & Arthur Jussen. Für Diana Damrau, die als "Sängerin desJahres" ausgezeichnet wird, hält Gastgeber Thomas Gottschalkhöchstpersönlich die Laudatio.Das Orchester des Abends ist das Konzerthausorchester Berlin unterder Leitung der mexikanischen Dirigentin Alondra de la Parra.https://presseportal.zdf.de/pm/opus-klassik-2018/https://opusklassik.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos (zusätzliche am Sonntag, 14. Oktober 2018, ab 17 Uhr vomroten Teppich und ab 19 Uhr von der Verleihung) sind erhältlich überZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/opusklassik2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell