Prominente Besetzung: Daniela Ziegler übernimmt Hauptrolle der Zarenmutter Maria Romanowa bei ANASTASIA (FOTO)

Stuttgart (ots) -Das Musical ANASTASIA, das im Herbst in StuttgartDeutschlandpremiere feiert, lebt von sehr unterschiedlichen undstarken Charakteren. Das gibt der Castingabteilung von StageEntertainment spannende Möglichkeiten bei der Auswahl der Darsteller.Eine der Hauptrollen ist prominent besetzt: Die beliebte undvielseitige Schauspielerin und Sängerin Daniela Ziegler übernimmt dieRolle der Zarenmutter Maria Feodorowna Romanowa, AnastasiasGroßmutter.Für Stage Entertainment stand sie zuletzt 2017 als Mutter Oberinin der Berliner Produktion von SISTER ACT im Theater des Westens aufder Bühne. Nun bereitet sie sich auf ANASTASIA vor. Die Probenbeginnen im Oktober, doch die Vorfreude bei Daniela Ziegler istbereits heute groß: "So gerne ich für Film und Fernsehen arbeite:Live-Momente im Theater bleiben immer etwas Besonderes. Daher freueich mich sehr, mit ANASTASIA wieder auf die Musicalbühnezurückzukehren - und das auch noch mit einer Deutschlandpremiere. Ichsuche gerne das Außergewöhnliche in den Charakteren, die ichverkörpere. Die Entwicklung zwischen meiner vermeintlichen EnkelinAnya und mir ist sehr spannend, das wird ein schönes und intensivesBühnenerlebnis", schildert Daniela Ziegler.Stage Entertainment ist froh, eine so professionelle undcharakterstarke Hauptdarstellerin bei ANASTASIA erleben zu können undwünscht zum runden Geburtstag im September alles Gute.An der Seite von Daniela Ziegler stehen die HauptdarstellerMathias Edenborn, Milan van Waardenburg und Thorsten Tinney. DieHauptdarstellerin Judith Caspari, die die Rolle der Anya verkörpert,hatte Stage Entertainment bereits vor Kurzem vorgestellt.Daniela Ziegler ist einem großen Publikum vor allem durchunzählige Rollen in Film- und Fernsehen bekannt, unter anderem in denZDF-Verfilmungen von Rosamunde Pilcher, der Serie Der Fürst und dasMädchen oder in zahlreichen Episodenrollen, unter anderem in Ein Fallfür zwei, Tatort, Der Alte, Die Rosenheim-Cops, SOKO 5113, oder auchUm Himmels Willen. 2016 drehte Daniela Ziegler in Berlin siebenFolgen der ersten Staffel der amerikanischen Serie Berlin Station.Als Theaterschauspielerin begeisterte die gebürtige Offenbacherinschon auf vielen renommierten deutschsprachigen Bühnen wie inHamburg, München, Zürich, Wien, Basel und Berlin. Aber auch auf derMusicalbühne fühlt sich die wandlungsfähige Darstellerin seit langenJahren zuhause. So spielte sie unter anderem die Titelrolle in derdeutsch-sprachigen Erstaufführung von Evita in Wien, Berlin undMünchen, aber auch die Velma Kelly in Chicago und die Norma Desmondin der deutschsprachigen Originalproduktion von Andrew Lloyd WebbersSunset Boulevard.Die Deutschlandpremiere von ANASTASIA in Stuttgart findet am 15.November 2018 im Stage Palladium Theater statt. Tickets sinderhältlich unter musicals.de.