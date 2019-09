Unterföhring (ots) -Oldtimer, Villa mit Swimmingpool, Dienstpersonal und einWochenbudget von 3700 Euro: Das Leben von Immobilien-Unternehmerinund Schauspielerin Jessica Stockmann und ihren beiden Töchtern Nisha(19) und Nicita (14) im mondänen Monaco lässt Luxus-Träume wahrwerden. Die schwangere Yvonne Künzel (33) aus Berlin-Marzahn dagegenmuss sich und Tochter Alina (10) nebst Sohn Adrian (8) mit 80 Eurodurch die Woche bringen: "Wir müssen immer gucken, dass es dasBilligste vom Billigen ist", beschreibt die alleinerziehendeTierarzthelferin ihre finanziellen Möglichkeiten. Für "Plötzlich arm,plötzlich reich" tauschen die beiden Familie eine Woche lang ihrLeben: Während Promi-Familie Stockmann gezwungen ist, sich mitFlohmarktverkäufen ein Zubrot zu verdienen, darf Familie Künzel ander Côte d'Azur im Wohlstand schwelgen - Personaltrainer undShoppingtouren inklusive. Was löst die Stippvisite am jeweils anderenEnde der finanziellen Skala bei den beiden Müttern und ihren Kindernaus? Neid? Dankbarkeit? Empathie? Unverständnis? Die Antwort sehenSAT.1-Zuschauer in "Plötzlich arm, plötzlich reich" am Mittwoch, 11.September 2019 um 20:15 Uhr."Plötzlich arm, plötzlich reich" - am Mittwoch, 11. September2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 89 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.SAT1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell