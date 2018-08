"Promi Big Brother" trumpft weiter auf! 19,9 Prozent Marktanteil für die Reality-Show // SAT.1 ist Tagesmarktführer am Donnerstag

Unterföhring (ots) - Lauf fortgesetzt: "Promi Big Brother" trumpftam späten Abend in SAT.1 erneut auf und dominiert mit großartigen19,9 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) klar die Late Prime.SAT.1 ist mit tollen 11,4 Prozent Tagesmarktführer am Donnerstag.Erfolgreich in der Prime Time: Bereits vor "Promi Big Brother"punktet die Doppelfolge der Crime-Serie "Deception" mit starken 10,9und 12,5 Prozent Marktanteil.Bestwert für "Promi Big Brother - Die Late Night Show":Fantastische 7,1 Prozent der Zuschauer verfolgen Melissa Khalajs undJochen Bendels Analysen in der Nacht auf sixx.Das passierte an Tag 6 bei "Promi Big Brother"Cora Schumacher vergießt bittere Tränen, Silvia Wollny kehrt auf die"Baustelle" zurück und die Party-Freunde Chethrin, Katja, Daniel undPascal lassen es in der "Villa" krachen. Im Duell "Falling Down"treten die vier "Villa"-Bewohner gegen Umut, Nicole, Cora undJohannes an: Mit verbundenen Augen müssen sie sich aus 15 Metern Höhein die Tiefe stürzen. Team "Villa" bekommt die meisten Punkte undschwelgt weiter im Luxus. Alphonso hingegen darf gleich doppeltumziehen: Als die "Villa"-Bewohner ihn in ihre Mitte wählen, ist erdarüber gar nicht glücklich: "Ich weiß nicht, ob ich bei euch bleibenwill." Die Zuschauer erhören seinen Wunsch und schicken ihn direktzurück auf seine "Baustelle". "Ich gehöre in den Dreck. Danke,Zuschauer, ich liebe euch", freut sich der Castingshow-Gewinner beiseiner Rückkehr und legt ein Freudentänzchen hin.Aktuelle Bewohner in der "Villa":Chethrin Schulze, Daniel Völz, Katja Krasavice, Pascal BehrenbruchAktuelle Bewohner auf der "Baustelle":Silvia Wollny, Cora Schumacher, Mike Shiva, Umut Kekilli, JohannesHaller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-BoettcherInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 24.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell