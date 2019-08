"Promi Big Brother" steigt mit herausragenden 19,3 Prozent Marktanteil auf Staffel-Bestwert / Zlatko muss den Campingplatz verlassen (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Promi Big Brother" nimmt weiter Fahrt auf: Die Samstagsshow mitJochen Schropp und Marlene Lufen erzielt in der Late Prime denstärksten Marktanteil der Staffel. Herausragende 19,3 Prozent der 14-bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen die neuesten Entwicklungen aufdem Campingplatz und den Auszug von "Big Brother"-Legende Zlatko.SAT.1 dominiert damit klar den Abend.Mit überragenden 8,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.) erzielt auch"Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx im Anschlusserneut einen Spitzenwert.Das passierte in der Live-ShowBig Brother bittet zum Live-Duell "Schmierschanzen-Tournee".Zlatko tritt für das Luxuscamp an, Tobi Wegener für das Zeltlager.Beide Duellanten erreichen die maximale Trefferanzahl und dürfensomit drei Mitbewohner inklusive sich selbst aus jeweils ihremBereich vor der Nominierung schützen. Zlatko wählt Almklausi, Lilound Sylvia, Tobi entscheidet sich für Janine, Joey und sich selbst.Damit bleiben nur noch fünf Bewohner übrig, die von den Bewohnernnominiert werden können. Es trifft TV-Detektiv Jürgen Trovato mitfünf Stimmen und "Big Brother"-Legende Zlatko mit sechs Stimmen.Zlatko gegen Jürgen - die Zuschauer haben das letzte Wort undschicken Zlatko nach Hause. Für ihn ist "Promi Big Brother" zu Ende."Hätte ich nicht mit gerechnet, aber auch vor 19 Jahren hatte ichnicht damit gerechnet. Das ist Schicksal, das ganze Spiel wiederholtsich", erklärt Zlatko nach seinem Auszug. Aus seinen Streit mit Joeyangesprochen sagt die "Big Brother"-Legende: "Ich bin kein Mensch,der lange böse oder nachtragend ist. Nur in dem Moment habe ich es sogefühlt und war enttäuscht. Wenn die Leute mir das übelgenommenhaben, dann ist es halt so."Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Lilo von Kiesenwetter, Almklausi,Sylvia LeifheitAktuelle Bewohner im Zeltlager: Jürgen Trovato, Tobi Wegener,Theresia, Ginger Costello Wollersheim, Chris, Joey Heindle, JaninePinkAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:18.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell