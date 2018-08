"Promi Big Brother" legt erneut zu und holt hervorragende 19,6 Prozent Marktanteil / SAT.1 gewinnt die Late-Prime / Katja Krasavice muss das Haus verlassen (FOTO)

Unterföhring (ots) -Katja Krasavice muss gehen - und zwischen Daniel und Chretinherrscht Eiszeit! Mit hervorragenden 19,6 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-jährigen Zuschauern legt "Promi Big Brother" wieder zu. ImAnschluss punktet "Top Ten! Best of Promi Big Brother" mit sehr guten11,7 Prozent. Damit ist SAT.1 Late-Prime-Sieger am Mittwochabend. ImAnschluss an die SAT.1-Show erzielt "Promi Big Brother - Die LateNight Show" auf sixx mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj starke 5,3Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).Das passierte an Tag 12 bei "Promi Big Brother"Katja und Chethrin strapazieren auf der "Baustelle" nicht nur SilviasNerven und zwischen Daniel und Chethrin herrscht Eiszeit! Im Duell"Hoch damit" muss sich Chethrin ihrem Ex-Schwarm Daniel geschlagengeben. Als Gewinner erhält Daniel eine grüne Karte: Damit ist er vorder anstehenden Nominierung geschützt. Verliererin Chethrin erhälteine rote Karte und ist damit automatisch nominiert. Von Big Brothervor die Wahl gestellt, entscheiden sich beide gegen eine Weitergabeihrer Karte an einen Mitbewohner. Bei der anschließendenNominierungsrunde müssen alle Bewohner offen ihre Wahl begründen -und neben Chethrin landet ausgerechnet Busenfreundin Katja auf derAbschussliste! Die Zuschauer schicken YouTuberin Katja nach Hause:"Ich bin echt traurig, aber ich gönne Chethrin das", zeigt sich Katjanach ihrem Auszug als gute Verliererin.Aktuelle Bewohner in der "Villa": - geschlossen -Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Silvia Wollny, ChethrinSchulze, Daniel Völz, Alphonso Williams, Johannes HallerInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:30.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell