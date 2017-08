"Promi Big Brother" ist mit starken 14,8 Prozent Marktanteil Marktführer am späten Abend: Willi, Jens, Dominik und Milo stehen im Finale - Eloy muss das Haus verlassen (FOTO)

Unterföhring (ots) -Da waren es nur noch Vier: Willi Herren, Jens Hilbert, DominikBruntner und Milo Moiré stehen im Finale von "Promi Big Brother",heute Abend, 20:15 Uhr, in SAT.1 und kämpfen um die 100.000 EuroGewinnsumme. Die Show trumpft am letzten Tag vor der finalen Ausgabemit starken 14,8 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) auf und istMarktführer am späten Abend. Im letzten Voting schicken die ZuschauerEx-Boyband-Star Eloy de Jong nach Hause.Das war die letzte Late-Show von "Promi Big Brother" 2017: UmMünzen zu erspielen, studieren die kostümierten "Nichts"-Bewohner einMärchen für den "Alles"-Bereich ein, bei dem jeder Satz mit einemanderen Buchstaben (von A-Z) beginnen muss. Dominik patzt und die"Schauspieler" gehen leer aus. Eloy allein zu Haus: Der Sängergenießt es, zum ersten Mal seit fast zwei Wochen für sich zu sein undwidmet sich im "Alles" erstmal der Hauspflege vor einer ausgedehntenKörperpflege im Whirlpool. Im Duell Hammer-Dosenwerfen imFledermaus-Stil treten alle Bewohner nacheinander an. Der Gewinnersteht als erster Finalist fest. Willi räumt die meisten Dosen ab. Dieletzte Nacht verbringen alle Finalisten im "Alles".Das letzte Voting: Nominiert sind Eloy und Milo. Die Zuschauerentscheiden, dass der Sänger das Haus verlassen muss - hauchdünn.Eloy de Jong erhält 49,94 Prozent der Stimmen, Milo 50,06. "Ich warein bisschen überrascht, jetzt raus zu sein", gesteht Eloy. "Abermein Ziel war es, mich zu zeigen wie ich bin. Das habe ich geschafftund das macht mich stolz. Vor zehn Jahren hätte ich das nichtgeschafft. Leider bin ich raus, aber ich habe sehr viel über michgelernt und tolle Menschen kennengelernt. Das Finale war mein Traum,aber ich bin auch schon froh, so weit gekommen zu sein. Die andernsollen jetzt feiern, ich gönne es ihnen."Aktuelle Bewohner im "Alles":Jens Hilbert, Dominik Bruntner, Willi Herren, Milo MoiréAktuelle Bewohner im "Nichts":KeineInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 25.08.2017 (vorläufig gewichtet: 24.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell