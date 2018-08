"Promi Big Brother" ist mit sehr starken 15,4 Prozent für SAT.1 klarer Marktführer in der Late Prime (FOTO)

Unterföhring (ots) -Klare Marktführung in der Late Prime: SAT.1 beherrscht mit sehrstarken 15,4 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) für die vierte Ausgabevon "Promi Big Brother" den späten Abend am Montag.Für "Promi Big Brother - Die Late Night Show" geht es auf sixxweiter nach oben: Jochen Bendel und Melissa Khalaj können mit ihrerLate Night zum dritten Mal in Folge zulegen und feiern hervorragende6,7 Prozent Marktanteil.Das passierte an Tag 3 bei "Promi Big Brother"Big Brother mischt ordentlich durch in seinem Haus: Durch den Siegvon Katja Krasavice und Cora Schumacher beim Live-Duell "Red Carpet"darf das ganze "Baustellen"-Team in die "Villa" einziehen.Partyalarm! Sofort wird der Whirlpool von den acht Glücklichen inBeschlag genommen. Und die nächste Entscheidung steht schon an: Wersoll noch im Luxus leben? Die "Villa"-Bewohner entscheiden sich fürMike Shiva. Doch das ist nicht der letzte Umzug an diesem Abend: DieZuschauer schicken Silvia Wollny zurück auf die "Baustelle".Aktuelle Bewohner in der "Villa":Model und Frauenschwarm Johannes Haller, PS-Lady Caro Schumacher,Rosenkavalier Daniel Völz, Internet-Phänomen Katja Krasavice,Reality-Star Sophia Vegas, Leichtathletik-Europameister PascalBehrenbruch, Ex-Fußballstar Umut Kekilli, Star-Hellseher Mike ShivaAktuelle Bewohner auf der "Baustelle":Castingshow-Sieger Alphonso Williams, "Marienhof"-Star NicoleBelstler-Boettcher, TV-Sternchen Chethrin Schulze, Mutter der NationSilvia WollnyInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell