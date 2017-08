"Promi Big Brother" ist erfolgreichstes Showprogramm des Abends: Rote Karte für Milo Moiré und Evelyn Burdecki muss ausziehen

Unterföhring (ots) - Rote Karte! Vor der Nominierung schenkt BigBrother Eloy de Jong eine grüne Karte, die ihn vor der Nominierungschützt. Der Sänger ist Teamplayer und gibt seinen Schutz an DominikBruntner weiter. Willi Herren bekommt die rote Karte und wärenominiert. Doch der Ballermann-Sänger zeigt Milo Morié die roteKarte, die damit automatisch nominiert ist. Neben derPerformancekünstlerin schicken die Bewohner Jens Hilbert und EvelynBurdecki ins Zuschauer-Voting. Reality-Sternchen Evelyn muss zweiTage vor dem Finale das Haus verlassen. "Das ist ein emotionalerSchock gerade hier für mich. Aber ich gönne es den anderen mega, dasssie noch im Haus sind. Ich möchte, dass Willi gewinnt. Ich weißnicht, ob ich es ohne ihn soweit geschafft hätte. Jetzt freue ichmich auf alles, was kommt. Im Idealfall feiern mich die Leute so wieich bin", sagt die 28-Jährige nach ihrem Auszug.Tag 13 von "Promi Big Brother" holt tolle 13,1 Prozent Marktanteil(14-49 Jahre) und ist erfolgreichstes Showprogramm am Mittwochabend.Im Anschluss sehen starke 11,1 Prozent "Top Ten! Best of Promi BigBrother".So lief die weitere Live-Show von "Promi Big Brother": Hat er oderhat er nicht? Nach der Konfrontation der Bewohner mit dem angeblich"abgekarteten Spiel" von Dominik kommt es zur Aussprache des MisterGermany mit Evelyn am Rolltor. Achtung Kamera! Willi schläft schlechtund fühlt sich zum ersten Mal seit dem Einzug richtig beobachtet.Nachdem auch noch eine Lieferung Kondome ins Haus kommt, muss JensHilbert aufmunternd eingreifen. Später gilt es für die beiden"Alles"-Bewohner Willi und Evelyn zwölf Fotos von Politikern Namenund Partei zuordnen, um für das "Nichts" Münzen zu erspielen. DieTrefferquote bei ihrem Polit-Puzzle: fünf Richtige. Und dann heißt esfür Willi auch noch, im Live-Kletter-Duell gegen Eloy antreten. Nachmehreren Siegen zieht der Ballermann-Sänger diesmal den Kürzeren.Eloy klettert höher und darf ins "Alles" umziehen.Aktuelle Bewohner im "Alles":Eloy de JongAktuelle Bewohner im "Nichts":Jens Hilbert, Dominik Bruntner, Willi Herren, Milo MoiréInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 24.08.2017 (vorläufig gewichtet: 23.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell